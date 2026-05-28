Futbolista residente en Haití espera visa para unirse a la selección que se ya prepara en Florida

El mediocampista haitiano Woodensky Pierre, es el único jugador de la selección de Haití que aún vive en ese país. Este escenario le ha obligado a seguir en espera de una visa estadounidense para unirse al equipo que ya entrena en Florida a dos semanas del Mundial 2026.

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De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’ su salida depende de un permiso que se ha retrasado en medio de las restricciones migratorias ampliadas por el gobierno de Donald Trump.

Pierre, volante del Violette AC de Puerto Príncipe, continúa entrenándose en una cancha sintética de Pétion-Ville mientras aguarda la autorización para viajar.

Su situación refleja la crisis del país: el 70 % de la capital está bajo control de bandas armadas, y su barrio natal, Cité Soleil, es uno de los más golpeados por la violencia y el desplazamiento.

Los otros 25 convocados para el Mundial juegan en ligas de Europa y Norteamérica, lejos del deterioro que obligó a Haití a disputar sus eliminatorias como local en Curazao, luego de que su estadio fuera declarado demasiado peligroso.

La federación haitiana también espera visas para casi una docena de directivos, según su portavoz, Thecieux Jeanty, quien destacó que en 1974, la única participación previa de Haití en un Mundial, casi todos los jugadores residían en el país. Hoy ocurre lo contrario.

Jeanty aseguró que Pierre mantiene la esperanza de viajar pronto y aprovechar la vitrina mundialista para buscar un contrato fuera de Haití. “Es un orgullo para él y para el país”, dijo.

“Espero que no tenga que vivir en (Haití) después de la Copa del Mundo (…) Es una oportunidad para presentarse ante el mundo y esperar un contrato”, declaró el pasado miércoles en entrevista telefónica.

Mientras tanto, el cuerpo técnico ya está en Florida y la mayoría de los futbolistas se incorporó a los entrenamientos en Port St. Lucie. Tres jugadores adicionales llegarían en las próximas horas.

Haití disputará amistosos ante Nueva Zelanda y Perú antes de su debut mundialista el 13 de junio frente a Escocia en Foxborough. Luego enfrentará a Brasil el 19 en Filadelfia y a Marruecos el 24 en Atlanta.



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