NYC Care busca sumar más neoyorquinos sin seguro a atención médica gratuita o de bajo costo

NYC Care, el programa de acceso a la atención médica de NYC Health + Hospitals, lanzó una nueva campaña pública en toda la ciudad para promover la inscripción y reinscripción de neoyorquinos elegibles que no pueden pagar un seguro médico o no califican para obtenerlo. La iniciativa, llamada “Light the Way” -Ilumina el camino-, busca reforzar un mensaje central para las comunidades más vulnerables de Nueva York: la atención médica está disponible sin importar el estatus migratorio, el idioma o la capacidad de pago.

La campaña estará activa hasta julio y se difundirá en inglés, español, chino simplificado, chino tradicional, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, urdu, francés y polaco, según informó NYC Health + Hospitals. Los anuncios aparecerán en medios impresos y digitales, transporte público, vallas publicitarias, carteles en negocios locales, televisión, radio y redes sociales.

El objetivo es llegar especialmente a personas que, por falta de seguro, temor vinculado a su situación migratoria, barreras idiomáticas o desconocimiento del sistema, postergan consultas médicas, controles preventivos o tratamientos especializados. NYC Care ofrece servicios integrales de salud a bajo costo o sin costo a través de NYC Health + Hospitals, el sistema municipal de hospitales públicos de la ciudad.

La campaña multilingüe “Ilumina el camino” fomenta la inscripción y la reinscripción para NYC Care. Crédito: NYC Care | Cortesía

Qué es NYC Care y a quiénes está dirigido

NYC Care es un programa pensado para residentes de la ciudad de Nueva York que no pueden pagar un seguro médico o no son elegibles para tenerlo. No es un seguro médico tradicional, sino un programa de acceso a servicios de salud dentro de la red de NYC Health + Hospitals.

Entre sus beneficios se incluyen una tarjeta de membresía, atención al cliente las 24 horas, acceso a atención primaria, servicios de salud mental, salud sexual y reproductiva, medicamentos de bajo costo y materiales para miembros en varios idiomas. La ciudad también garantiza privacidad y confidencialidad para quienes buscan información o se inscriben.

La nueva campaña también destaca beneficios recientes, como el acceso a equipo médico duradero de bajo costo o sin costo, además de la posibilidad de recibir atención primaria, especializada y preventiva mediante la tarjeta de membresía de NYC Care.

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Una campaña multilingüe para llegar a comunidades inmigrantes

La dimensión multilingüe de “Light the Way” es uno de los puntos centrales de la estrategia. Para la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía, el programa se convirtió en un recurso clave para comunidades inmigrantes de los cinco distritos, al conectar a familias con atención primaria, especializada, preventiva y de salud mental de manera cultural y lingüísticamente accesible.

La campaña también incluirá un camión identificado con “Light the Way”, que recorrerá los cinco distritos con un equipo en la calle para compartir información sobre el programa y entregar materiales promocionales. Esta modalidad busca acercar el mensaje a barrios y comunidades donde muchas personas no acceden fácilmente a información clara sobre servicios de salud.

“En la ciudad de Nueva York, a nadie se le niega el acceso a la atención médica por su estatus migratorio, su capacidad de pago o su idioma preferido“, afirmó Jonathan Jiménez, director ejecutivo de NYC Care en NYC Health + Hospitals, al presentar la campaña.

Más de 130,000 miembros activos

NYC Care cuenta con más de 130,000 miembros activos y ya proporcionó más de un millón de citas de atención primaria, de acuerdo con NYC Health + Hospitals. Solo en el año fiscal 2025, sus miembros completaron 62,936 citas de salud de la mujer, 54,132 consultas con especialistas en oftalmología, 39,667 citas de salud mental, 25,642 de dermatología, 23,258 de cardiología y 19,725 de atención oncológica.

Además, las organizaciones comunitarias asociadas al programa llegaron a más de 1.4 millones de neoyorquinos, programaron más de 62,000 citas de inscripción y facilitaron más de 19,000 inscripciones directas, según los datos oficiales.

Un estudio publicado en 2024 en el Journal of General Internal Medicine encontró que los nuevos miembros de NYC Care tuvieron niveles de participación en atención médica y control de enfermedades crónicas similares a los de nuevos beneficiarios de Medicaid, un dato que la ciudad presenta como evidencia del impacto del programa en equidad sanitaria.

Cómo inscribirse en NYC Care

Los neoyorquinos interesados pueden llamar al 646-NYC-CARE (646-692-2273) o visitar NYCCare.NYC para obtener información e iniciar el proceso de inscripción. El programa está disponible para quienes viven en la ciudad de Nueva York y no pueden pagar o no califican para un seguro médico.

La campaña llega en un contexto en el que el acceso a la salud sigue siendo una preocupación central para familias inmigrantes, trabajadores de bajos ingresos y personas sin cobertura médica. Para esas comunidades, el mensaje oficial de NYC Care es directo: existen opciones de atención médica dentro del sistema público de la ciudad, incluso para quienes no tienen seguro o temen buscar ayuda por su situación migratoria.

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