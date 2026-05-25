Nueva York dará casi $10 millones a refugios de animales para mejorar adopciones

Nueva York destinará casi $10 millones de dólares a refugios de animales y organizaciones de rescate en todo el estado para renovar instalaciones, ampliar espacios de atención y mejorar las condiciones de perros, gatos y otros animales de compañía que esperan ser adoptados.

De acuerdo al comunicado oficial publicado en el sitio web del gobierno estatal, la inversión beneficiará a 31 organizaciones de cuidado animal mediante la octava ronda del Companion Animal Capital Projects Fund, un programa estatal creado para financiar obras de capital en refugios. Los recursos serán usados en construcción, renovación y expansión de edificios, así como en mejoras de salud, higiene, ventilación y seguridad para los animales.

El fondo, administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del estado, fue lanzado en 2017 y desde entonces ha comprometido más de $48 millones. En total, 150 proyectos han recibido apoyo, lo que ha permitido modernizar refugios con necesidades urgentes, desde perreras deterioradas hasta áreas médicas insuficientes.

La nueva ronda incluye $1 millón reservado para organizaciones que no tienen contrato con municipios y que operan en regiones desatendidas. El objetivo es que refugios independientes también puedan acceder a obras costosas que suelen quedar fuera de su alcance, pero que son clave para sostener la atención diaria.

Remodelaciones y nuevas instalaciones

Las mejoras previstas van desde nuevos sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado hasta pisos, paredes, drenajes, áreas de lavandería, aislamiento, equipos de enriquecimiento y espacios médicos. En algunos casos, el dinero permitirá construir refugios nuevos; en otros, reparar edificios antiguos que ya no responden a la demanda actual.

Entre las organizaciones que recibirán la subvención máxima de $500,000 figura Animal Kind, en el condado de Columbia, que usará los fondos para modernizar sistemas eléctricos, de plomería y HVAC, además de instalar nueva infraestructura para gatos. Animal Kind es una de las entidades identificadas como no contratada por municipios.

La Chautauqua County Humane Society también recibirá $500,000 para mejorar la sanidad del refugio y renovar paredes y pisos. En el condado de Orange, la ciudad de Newburgh obtuvo la misma cantidad para la construcción de un nuevo refugio, una obra destinada a ampliar la capacidad local de atención.

Fulton County SPCA, otra organización sin contrato municipal, recibirá $500,000 para mejorar electricidad e iluminación, instalar protección contra incendios y construir una nueva lavandería y nuevas perreras. Happy Life Animal Rescue, en Dutchess, destinará su asignación a mejoras de sanidad, vivienda animal y ventilación.

Jefferson County SPCA utilizará su subvención para sumar nuevas perreras, equipos de enriquecimiento, aislamiento, HVAC y pisos. Northern Chautauqua Canine Rescue recibirá fondos para levantar un nuevo refugio, mientras Ontario County invertirá en mejorar y expandir su instalación existente.

En Orleans County, el dinero apoyará la instalación de perreras, mejoras de cercas y sistemas HVAC, reparaciones estructurales y trabajos de drenaje. St. Lawrence Valley SPCA actualizará perreras y pisos, instalará un sistema de insonorización y remodelará oficinas.

En Long Island, el Town of Hempstead, en el condado de Nassau, recibirá $500,000 para una nueva suite médica canina, instalación de perreras, insonorización y actualizaciones de HVAC, plomería y drenaje. Wanderers Rest, en Madison County, invertirá en gas, electricidad, bombas de calor y ventilación.

La mayoría de los refugios destinarán el apoyo para mejorar sus instalaciones y darles una mejor vida a los animales rescatados de la calle. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

¿Cómo impactará en las adopciones y el bienestar animal?

Las autoridades estatales señalan que estas obras no solo buscan mejorar la apariencia de los refugios. Un edificio mejor ventilado, con pisos adecuados, áreas separadas y espacios médicos funcionales puede reducir contagios, facilitar limpiezas, disminuir estrés animal y acelerar adopciones.

Desde organizaciones de protección animal también subrayan que estas subvenciones ayudan a cumplir con estándares modernos de cuidado. Libby Post, directora ejecutiva de la New York State Animal Protection Federation, calificó el fondo como una de las inversiones más importantes para animales de compañía sin hogar en el estado.

El programa también se vincula con la Companion Animal Care Standards Act, que establece requisitos para mejorar las condiciones en refugios. Para muchas organizaciones, cumplir esas normas implica obras costosas, por lo que los fondos estatales pueden marcar la diferencia entre aplazar reparaciones o avanzar con proyectos esperados.

La senadora estatal Michelle Hinchey describió el fondo como una “línea de vida” para refugios y rescates locales, mientras la asambleísta Donna Lupardo recordó que, desde 2017, el programa ha permitido mejoras necesarias en 150 proyectos.

Para las familias que buscan adoptar, las obras pueden traducirse en animales más sanos, espacios más seguros y refugios con mayor capacidad para evaluar, tratar y preparar a cada mascota antes de llegar a un nuevo hogar. Para trabajadores y voluntarios, también significan instalaciones más eficientes y menos riesgosas.

Sigue leyendo:

* Cuándo un perro o un gato se consideran viejos y cómo cuidarlos mejor con la edad

* Multa de hasta $5 mil por no recoger heces de perro en Yonkers: endurecen sanciones para dueños irresponsables

* Cuánto cuesta tener un perro en Nueva York: la cifra que sorprende