Miles de dólares en ayuda para familias hispanas en EE.UU.: los programas que debes conocer en 2026

Mientras el 88% de los adultos en Estados Unidos reporta sentir estrés financiero, hay miles de millones de dólares en programas de asistencia federal, estatal y comunitaria que permanecen sin reclamar, porque muchas familias no saben que existen o asumen que no califican.

Sin embargo, una familia hispana podría acceder a ayudas para alimentos, vivienda, energía y créditos fiscales que suman más de $3,700 dólares al año en créditos fiscales estatales y otros apoyos.

El problema no es la falta de recursos, sino el acceso a la información. Programas como SNAP, LIHEAP, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), entre otras iniciativas de apoyo, están disponibles como fuentes de alivio económico a millones de hogares, aunque una parte importante de los beneficiarios potenciales no presenta una solicitud o desconoce que cumple con los requisitos.

SNAP: hasta $994 al mes para una familia de cuatro

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como “cupones de comida”, es el programa de apoyo alimentario más amplio del país. En el año fiscal 2026, una familia de cuatro personas puede recibir hasta $994 mensuales en beneficios para alimentos, según las tablas de elegibilidad vigentes del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

El beneficio mínimo para hogares de una persona es de $24 mensuales, y el ingreso neto máximo para calificar es de $1,483 al mes para un hogar unipersonal o $3,058 para cuatro personas. Los beneficios del SNAP fueron extendidos en su totalidad hasta el 30 de septiembre de 2026. Esto garantiza cobertura durante toda la temporada de mayor gasto en alimentos.

LIHEAP: hasta $1,000 para pagar la luz y el gas

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ofrece entre $200 y $500 por hogar para cubrir facturas de electricidad, gas y calefacción, aunque en algunos casos el beneficio puede superar los $1,000, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Los latinos son el grupo que más padece la llamada “inseguridad energética”. Según un informe del Progressive Policy Institute de febrero de 2026, los hispanos tienen el doble de probabilidad que sus contrapartes blancas de tener dificultades para pagar sus facturas de energía.

En Nueva York, el programa se conoce como HEAP (Home Energy Assistance Program) y ofrece hasta $996 por hogar. Las solicitudes regulares de la temporada 2025-2026 abrieron el 1 de diciembre de 2025 y cerraron el 10 de abril de 2026. Actualmente, solo está activo el beneficio de enfriamiento (cooling), abierto desde el 15 de abril.

Una familia de cuatro puede calificar con un ingreso bruto mensual de hasta $6,680, o $80,165 al año, según la gobernadora Kathy Hochul. Para la próxima temporada se puede aplicar en myBenefits.ny.gov o llamando al 1-800-342-3009.

Créditos fiscales estatales: hasta $8,427 en efectivo

Este es el beneficio que más familias hispanas dejan ir por desconocimiento.

Nueva York ofrece una combinación de créditos fiscales que, combinados, pueden sumar miles de dólares para familias trabajadoras de bajos ingresos. El Crédito por Ingreso del Trabajo del Estado de Nueva York equivale al 30% del crédito federal EITC, y es totalmente reembolsable.

Combinado con el crédito federal y el crédito adicional de la Ciudad de Nueva York, el beneficio puede alcanzar hasta $8,427 (EITC combinado) dependiendo del ingreso, estado civil y número de hijos, según el Empire Center for Public Policy.

A eso se suma el renovado Crédito Empire State por Hijo (Empire State Child Credit), ampliado a partir del año fiscal 2025: $1,000 por cada hijo menor de 4 años y $330 por hijo de entre 4 y 16 años. El crédito acepta tanto Seguro Social como ITIN, por lo que inmigrantes con hijos nacidos en EE.UU. también pueden solicitarlo. Para solicitarlo, solo se requiere la declaración de impuestos estatal del año fiscal 2025 en 2026.

El EITC estatal de Nueva York requiere Seguro Social válido, no acepta ITIN. Sin embargo, el Empire State Child Credit sí acepta ITIN para el padre/madre y los hijos.

HOME: el programa para apoyar a 4 millones de propietarios latinos

Para las familias que buscan tener casa propia, el programa HOME (Home Ownership Means Equity) es una iniciativa de gran relevancia. Lanzado por la organización de derechos civiles hispanos UnidosUS, cuenta con un respaldo inicial de $20 millones de Wells Fargo y UnidosUS, y tiene una meta de recaudación de $100 millones, para crear 4 millones de nuevos propietarios latinos para 2030.

Laura Arce, vicepresidenta sénior de Iniciativas Económicas de UnidosUS, explicó el alcance del programa en mayo de 2026: “La iniciativa HOME quiere influir en el cambio de políticas a nivel federal y reducir la desigualdad en la vivienda”. El programa ofrece además talleres de crédito, asistencia para el pago inicial y acceso a prestamistas hispanohablantes en ciudades como Chicago, Phoenix, Houston y Orlando.

Valeria Esparza-Chávez, jefa del segmento hispano de préstamos hipotecarios de Wells Fargo, afirmó que el objetivo es “que 4 millones de latinos accedan a su vivienda” a través de cambios en las reglas de crédito, incluyendo opciones para titulares de ITIN.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre programas de ayuda para familias hispanas

¿Los inmigrantes sin documentos pueden acceder a estos programas?

SNAP y LIHEAP en la mayoría de los estados requieren estatus migratorio elegible. Sin embargo, los hijos nacidos en EE.UU. califican para SNAP aunque sus padres no. Los créditos fiscales como el Empire State Child Credit sí aceptan ITIN para padres e hijos.

¿Cómo solicito SNAP en 2026?

A través del portal de beneficios de tu estado o en la oficina local de servicios sociales. La mayoría tiene aplicaciones en línea disponibles en español. El proceso tarda entre 7 y 30 días.

¿Puedo recibir SNAP y LIHEAP al mismo tiempo?

Sí. Son programas independientes con diferentes propósitos. Una familia puede calificar para ambos simultáneamente si cumple los requisitos de ingreso de cada uno.

¿Qué necesito para acceder al programa HOME de vivienda?

Contactar a una organización afiliada a UnidosUS en tu ciudad. El programa ofrece orientación gratuita, talleres de crédito y conexión con prestamistas hispanohablantes.

¿Qué pasa si gano un poco más de los límites?

Algunos estados tienen umbrales de elegibilidad ampliados. En Nueva York es de hasta $80,165 anuales para una familia de cuatro. Vale la pena aplicar, aunque no se esté seguro de calificar.

Conclusión

El mapa de ayuda disponible para familias hispanas en 2026 es más amplio de lo que la mayoría percibe. Pero muchos de estos programas tienen ventanas de solicitud que están a punto de cerrar. LIHEAP en varios estados vence en junio, y los fondos se asignan por orden de llegada.

Si el entorno económico se endurece durante el segundo semestre del año, como proyectan varios analistas, acceder hoy a estos recursos podría ser la diferencia entre absorber la tormenta o quedar atrapado en ella.

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