Nueva York pierde restaurantes y panaderías históricas: los cierres que reflejan el costo de sobrevivir en la ciudad

Nueva York está acostumbrada a reinventarse, pero, en los últimos meses, la ciudad empezó a despedirse de algo más silencioso: cafés, panaderías y restaurantes históricos, que formaron parte de la vida cotidiana de sus barrios durante décadas.

No se trata solo de locales que bajan la persiana. Para muchos vecinos, son lugares asociados a rutinas familiares, desayunos de toda la vida, comidas después del trabajo o negocios atendidos por generaciones enteras. Y, cada cierre, deja la sensación de que la ciudad pierde una parte de su identidad.

En mayo, una larga lista de restaurantes y comercios gastronómicos históricos cerró sus puertas en distintos puntos de Nueva York. Entre ellos aparecieron la tradicional panadería Caputo’s Bake Shop en Carroll Gardens, Café Evergreen en el Upper East Side, Rossy’s Bakery en East Village y Dinosaur Bar-B-Que en Brooklyn.

Las razones se repiten una y otra vez: alquileres altos, costos operativos, caída de márgenes y una ciudad cada vez más cara para sostener negocios pequeños.

Caputo’s Bake Shop

Caputo’s Bake Shop fue uno de los casos emblemáticos. El histórico negocio ubicado en 329 Court St, en Carroll Gardens, cerró permanentemente sus puertas en abril de 2026 y puso fin a una invaluable tradición familiar tras 124 años de operación continua y cinco generaciones al frente.

Aunque inicialmente la familia Caputo comunicó que la decisión se debía al deseo de pasar más tiempo juntos y al alto costo de reparar su horno comercial, registros oficiales revelaron complejidades adicionales: el propietario, James Caputo, decidió no renovar la licencia comercial estatal.

El caso generó un fuerte impacto en Brooklyn y, aunque luego trascendieron problemas sanitarios y de licencia, su dueño también mencionó el alto costo de las reparaciones y el desgaste de seguir adelante en un contexto cada vez más difícil.

El problema no es un solo restaurante

El fenómeno ya dejó de ser aislado. Durante enero, febrero, marzo y abril también cerraron restaurantes históricos, diners clásicos, bares de barrio y panaderías reconocidas en Manhattan, Brooklyn y Queens. Entre ellos estuvieron Barbetta —considerado el restaurante italiano más antiguo de Manhattan—, el Malibu Diner en Chelsea, Chez Napoleon en Hell’s Kitchen y múltiples negocios familiares que llevaban décadas funcionando.

La mayoría de los cierres comparte algo en común: sostener un local gastronómico en Nueva York se volvió mucho más difícil.

Los alquileres comerciales siguen presionando fuerte, mientras que el costo de los alimentos, los seguros, los salarios y los servicios aumentó después de la pandemia. A eso se suma un cambio en los hábitos de consumo: más pedidos por delivery, menos margen y clientes más cuidadosos con el gasto.

“Ya no alcanza con llenar el restaurante”

Muchos dueños de negocios repiten la misma idea: incluso trabajando bien, el equilibrio económico se volvió frágil.

En algunos casos, el problema llega cuando vence el contrato de alquiler y el nuevo precio hace imposible continuar. En otros, aparecen reformas edilicias costosas, caída de ventas o simplemente agotamiento después de años de sostener negocios familiares con márgenes cada vez menores.

Para muchos neoyorquinos, el problema va más allá de la comida. El cierre de negocios históricos alimenta la sensación de que algunos barrios pierden comercios familiares y terminan reemplazados por cadenas, locales temporales o espacios inaccesibles para pequeños emprendedores.

En zonas como Manhattan, Williamsburg o partes de Brooklyn, vecinos y comerciantes vienen advirtiendo desde hace años sobre una transformación acelerada impulsada por el costo inmobiliario y la presión comercial.

Nueva York sigue abriendo restaurantes nuevos todo el tiempo. Pero, al mismo tiempo, la ciudad también está viendo desaparecer lugares que sobrevivieron durante décadas, crisis económicas e incluso la pandemia. Y, para muchos habitantes, esa pérdida no se mide solo en números.

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