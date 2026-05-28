Pedro Martínez sobre caso Wander Franco: “Todos merecemos una segunda oportunidad”

Tras ser hallado culpable por abuso sexual y recibir un perdón judicial, Wander Franco obtuvo el apoyo público de la leyenda Pedro Martínez.

El exlanzador pidió que la sociedad le abra la puerta a una eventual redención de Wander Franco. La leyenda dominicana no sabe si el campocorto volverá a las Grandes Ligas, pero sí cree que merece la oportunidad de reconstruirse tras el proceso penal que enfrentó en República Dominicana.

Durante los Sports Emmys, Martínez fue consultado por la cadena TMZ Sports sobre el futuro del pelotero de 25 años. En su respuesta, aseguró que todas las personas merecen segundas oportunidades.

“Realmente no sé si lo hará (volver a la MLB) Espero que pueda restablecerse, no solo espiritualmente, sino mentalmente. Como seres humanos, todos merecemos una oportunidad para rehacernos”, dijo.

“El sistema, hasta ahora, hace muy complicado regresar, pero espero que, como humanos, todos le demos la oportunidad de convertirse en una mejor persona, de entender lo que hizo, de trabajar en ello y, más importante que cualquier cosa, de restablecerse en la sociedad”, añadió.

Wander Franco fue hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de 14 años, aunque evitó la cárcel luego de que el tribunal determinara que él también fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente.

El juicio contra Wander inició a mediados de diciembre de 2024. Desde agosto de 2023, Franco entró en licencia administrativa por la investigación penal en República Dominicana.

Las investigaciones de las autoridades descubrieron que Franco pagaba cerca de $8,000 dólares mensuales a la mamá de la presunta víctima, además de la compra de un auto.

A través de su madre, Yudelka Aybar, habría transferido un millón de pesos dominicanos a la mamá de la menor. Al cambio vendría siendo $17,000 dólares. Esto con el objetivo de consentir la relación.

Antes del escándalo, Franco era uno de los talentos más prometedores. Considerado uno de los mejores prospectos de MLB, tercero en la votación al Novato del Año en 2021 y convocado al Juego de Estrellas en 2023.

La salida de Franco de las Grandes Ligas se produjo semanas después de que pactara en 2021 un acuerdo multianual por $182 millones de dólares con Tampa Bay Rays.



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