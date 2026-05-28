JetBlue presenta “Quisqueya la Bluebella”, un avión inspirado en la cultura dominicana

JetBlue presentó oficialmente “Quisqueya la Bluebella”, un nuevo diseño especial de aeronave que rinde homenaje a la cultura y al orgullo dominicano, durante un evento realizado en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo.

La aeronave, un Airbus A320 decorado con colores vibrantes y elementos representativos de la identidad dominicana, fue creada por el artista Willy Gómez y seleccionada mediante una votación pública impulsada por la aerolínea a inicios de este año.

El nombre “Quisqueya la Bluebella” hace referencia a la frase patriótica “Quisqueya la Bella”, reinterpretada con el estilo distintivo de JetBlue. La presentación reunió a clientes, líderes comunitarios, autoridades locales y tripulantes de la compañía para celebrar la conexión entre la aerolínea y la comunidad dominicana.

“Cuando volamos por primera vez a Santiago en el 2004, comenzamos a construir una conexión con la República Dominicana que no ha hecho más que fortalecerse durante las últimas dos décadas”, afirmó Marty St. George, presidente de JetBlue, a través de un comunicado oficial difundido por la aerolínea.

La empresa destacó que el diseño busca reflejar el ritmo, la energía y la calidez de la República Dominicana. Las líneas dinámicas evocan géneros musicales como el merengue y la bachata, mientras que los colores tropicales simbolizan la resiliencia y alegría de la vida cotidiana en el país.

Un avión lleno de símbolos dominicanos

El exterior del avión incorpora diversos elementos culturales y naturales relacionados con la identidad dominicana. Entre ellos destacan el juego de dominó, instrumentos típicos como la tambora, la güira y el acordeón, así como la cigüa palmera, ave nacional de República Dominicana.

También aparecen flores tropicales, palmeras, olas del mar y referencias al Alcázar de Colón, uno de los monumentos históricos más reconocidos de Santo Domingo. El diseño además integra influencias del arte urbano contemporáneo para representar la creatividad moderna del país.

Una de las frases más llamativas pintadas en la aeronave es “Tamo’ aquí”, expresión popular que, según JetBlue, simboliza la presencia y el compromiso permanente de la compañía con la comunidad dominicana, tanto dentro como fuera del país.

“Este diseño significa la síntesis gráfica de la dominicanidad, parte de su cultura, clima y fauna; un conjunto de cualidades danzando entre sí, que le dan vida y ritmo a nuestra nación”, expresó Willy Gómez durante la presentación.

El artista señaló que participar en este proyecto representa “un sueño de niño hecho realidad” y aseguró sentirse orgulloso de poder mostrar la cultura dominicana alrededor del mundo a través de la aeronave.

JetBlue fortalece su presencia en República Dominicana

La presentación de “Quisqueya la Bluebella” forma parte de la campaña “RD Orgullo que Eleva”, lanzada por JetBlue para promover el talento y la identidad dominicana. La iniciativa incluyó 3 propuestas artísticas elaboradas por Gómez, Los Plebeyos y Lena Tolkens, siendo finalmente elegido el diseño ganador por votación pública.

Como parte de este proyecto, la aerolínea colaboró con el Centro Educativo Hogar Andrés Boca Chica en una actividad liderada por Gómez para crear un mural comunitario junto a jóvenes estudiantes. La obra fue exhibida durante el evento de presentación de la aeronave.

JetBlue también informó que realizó una donación para respaldar los programas educativos y comunitarios de la organización en República Dominicana.

Actualmente, la compañía se posiciona como la aerolínea más grande que opera vuelos hacia y desde República Dominicana, con rutas a Santo Domingo, Santiago, Punta Cana y Puerto Plata.

La empresa indicó que este verano operará un promedio de 45 vuelos diarios conectando República Dominicana con Estados Unidos y otros destinos del Caribe. Además, aseguró ofrecer más rutas entre República Dominicana y EE.UU. que cualquier otra aerolínea.

La aerolínea también confirmó que participará como patrocinador oficial del Desfile Dominicano de Nueva York, programado para el próximo 9 de agosto, una de las celebraciones más importantes para la diáspora dominicana en EE.UU.

JetBlue adelantó que una flota inspirada en “Quisqueya la Bluebella” tendrá presencia especial durante el desfile, llevando el espíritu de la celebración a una de las comunidades dominicanas más grandes fuera de la isla.

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