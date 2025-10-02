Llega a Aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico avión de JetBlue “Isla del Bluencanto”

SAN JUAN- El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico recibió este jueves un nuevo avión A320 de la aerolínea JetBlue, el cual rinde homenaje a la cultura puertorriqueña con imágenes icónicas del legado agrícola en la historia de la isla.

El diseño, realizado por el artista Juan Gutiérrez, conocido como “The Stencil Network”, incluye frutos como el mangó, un racimo de guineos, café y piña, junto a la imagen de un jíbaro (campesino puertorriqueño) en la cola, todo sobre un fondo azul.

En la parte inferior de la aeronave, llamada “Isla del Bluencanto”, se lee el lema ‘¡Yo soy Boricua!’, acompañado de una estrella con los colores alusivos a la bandera de Puerto Rico.

“Puerto Rico ha estado en el corazón de la historia de JetBlue desde que lanzamos nuestro servicio a la isla en 2002, y nos sentimos honrados de dedicar nuestro más reciente avión temático, Isla del Bluencanto, a esta vibrante comunidad”, expresó en un comunicado Marty St. George, presidente de JetBlue.

George indicó que Isla del Bluencanto es “una celebración de la cultura, la historia y la gente de Puerto Rico”.

“Con esta aeronave llevamos con orgullo un pedazo de la isla a donde quiera que vuele, inspirando a más viajeros a descubrir este hermoso destino”, agregó.

El avión ofrecerá servicio en diferentes rutas, lo que aumentará la visibilidad del destino en importantes aeropuertos de los Estados Unidos continentales.

“Agradecemos a JetBlue por su continua inversión en Puerto Rico y por honrar a nuestra gente y cultura a través de Isla del Bluencanto”, expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

“Esta iniciativa impulsa el desarrollo económico, fortalece nuestro sector turístico y resalta el rol vital de Puerto Rico dentro de los EE.UU.“, subrayó.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, destacó que la isla ofrece “una amplia gama de experiencias culturales, gastronómicas y de entretenimiento en un marco de belleza natural sin igual”.

“El diseño de este avión nos ayudará a promover las características que nos convierten en un destino de clase mundial, al tiempo que lleva un mensaje del orgullo que sienten los puertorriqueños por su isla”, aseguró.

En febrero pasado, JetBlue presentó tres opciones creadas por artistas locales para que el público seleccionara su favorita mediante votación electrónica, resultando ganador el diseño de The Stencil Network.

Este es el segundo avión que la aerolínea con mayor presencia en la isla dedica a Puerto Rico. JetBlue se ha destacado históricamente por decorar sus aeronaves con motivos distintivos y frases con juegos de palabras utilizando el color azul.

