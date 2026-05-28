La IA ya participa en entrevistas de trabajo y muchos candidatos ni siquiera lo notan

La inteligencia artificial participa activa, pero silenciosamente en entrevistas, filtros automáticos y evaluaciones laborales en Estados Unidos, y millones de candidatos ni siquiera saben cuándo un algoritmo decidió descartarlos.

Un análisis de la plataforma Enhancv del 3 de mayo, basado en una encuesta a 1,066 solicitantes, reveló que más de la mitad de los aspirantes a empleo son rechazados antes de que un reclutador humano revise su perfil, mientras el 68.5% nunca recibe una explicación sobre por qué quedó fuera del proceso.

Para miles de hispanos que buscan trabajo en sectores donde la automatización gana terreno, el obstáculo no es claro: envían una solicitud, pasan los días y nunca reciben respuesta. Nadie les explica qué falló ni qué criterio utilizó el sistema para descartarlos como candidatos.

El proceso de reclutamiento ya no lo controla una persona

Un reporte de la CNN publicado este 28 de mayo señala que las entrevistas de trabajo no han logrado adaptarse a la velocidad con que la inteligencia artificial transformó los procesos cotidianos, según expertos en reclutamiento y desarrolladores de software.

Stefan Mai, exingeniero de Meta y Amazon, afirmó que “la IA impactó la ingeniería de software como una bomba”. Un reporte de Google de septiembre de 2025 reveló que el 90% de los trabajadores tecnológicos ya usa IA para escribir y revisar código. El problema: la mayoría de las empresas siguen evaluando candidatos con pruebas diseñadas para cuando esa herramienta no existía.

Candidatos que fallan sin entender por qué

Por su parte, David Barajas, desarrollador de software, indicó en el artículo que en sus últimas seis entrevistas ninguna empresa le preguntó cómo integra herramientas de IA en su trabajo. “Lo que hacen es decirte: ‘No puedes usar IA para resolver este problema'”, señaló.

Su testimonio refleja una paradoja clara: los candidatos que usan IA durante las pruebas son penalizados por “trampa”. Los que no la usan demuestran una habilidad que cada vez menos personas aplican en el trabajo real.

Sujata Sridharan, ingeniera de software en la fintech Bolt, sostuvo que la mayoría de las compañías con las que entrevistó siguen usando evaluaciones tradicionales. “La brecha existe; solo que se ha vuelto más amplia con la IA”, lamentó.

Lo que puedes hacer para tener una mejor entrevista de trabajo hoy

Los especialistas consultados por CNN y Business Insider recomiendan:

Adaptar el currículum con palabras clave exactas del anuncio para superar los filtros ATS

con palabras clave exactas del anuncio para superar los filtros ATS Mostrar experiencia concreta con IA : no basta escribir “uso ChatGPT”, hay que incluir ejemplos reales de cómo mejoró un proceso de trabajo

: no basta escribir “uso ChatGPT”, hay que incluir ejemplos reales de cómo mejoró un proceso de trabajo Prepararse para entrevistas híbridas , donde el candidato puede usar IA mientras el entrevistador evalúa su razonamiento

, donde el candidato puede usar IA mientras el entrevistador evalúa su razonamiento Obtener certificaciones de plataformas como Google, AWS u OpenAI Academy

Akaash Vishal Hazarika, ingeniero senior con experiencia en Google y Amazon, sostuvo que la clave está en ser un “ingeniero híbrido”: “No solo seas programador puro ni solo experto en prompts. Sé el puente”.

El blanco que se mueve cada semana

Jordan Leonard, cofundadora de la plataforma Leopard.FYI, indicó a CNN que una empresa exigió dominio de Ruby on Rails para un puesto y tres semanas después descartó ese requisito porque la IA puede hacer la conversión automáticamente. “Es como apuntarle a un blanco que se mueve cada semana”, advirtió.

Quienes buscan un primer empleo o cambian de carrera, situación común en la comunidad hispana, son todavía más vulnerables a un proceso de reclutamiento cuyas reglas cambian sin aviso.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de la IA en el reclutamiento laboral

¿Qué es un sistema ATS y cómo puede rechazar mi currículum?

Es un software que escanea solicitudes automáticamente antes de que un reclutador humano las vea. Si el currículum no incluye las palabras clave del anuncio es descartado en segundos.

¿Cuántos candidatos son rechazados por IA sin saberlo?

Según Enhancv, el 50.5% recibió un rechazo sin retroalimentación humana y el 68.5% nunca fue informado de que la IA participó en el proceso de selección.

¿Cómo sé si la IA rechazó mi solicitud?

Una señal frecuente es recibir un rechazo automático pocas horas después de aplicar. Si llega antes de 24 horas y sin mensaje personalizado, probablemente fue un filtro automatizado.

¿Debo mencionar en mi currículum que uso inteligencia artificial?

Sí, pero con ejemplos concretos. Describir un caso en que la herramienta mejoró un resultado específico tiene más peso que simplemente listar el nombre del programa.

Conclusión

Si la tendencia continúa, los próximos meses profundizarán la brecha entre quienes aprenden a superar estos filtros automáticos y quienes quedan atrapados en un sistema que descarta sin explicaciones.

Para la comunidad hispana, que ya enfrenta desventajas estructurales en el mercado laboral, entender cómo funciona este nuevo proceso es una necesidad urgente.

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