Mitchell Robinson se fracturó el dedo meñique y podría perderse partidos de la final con Knicks

Mitchell Robinson, pívot de los New York Knicks, ha sufrido una fractura en el dedo meñique y no hay fecha para su regreso a menos de una semana del inicio de las Finales de la NBA.

The Athletic y ESPN informaron este jueves de que Robinson, uno de los mejores reboteadores de la NBA y pieza clave de la segunda unidad de Mike Brown, sufrió la fractura a comienzos de esta semana por motivos que no han trascendido.

En estos momentos, no existe una fecha prevista para su regreso, con el inicio de las Finales programado para el miércoles de la semana próxima.

Mitchell Robinson (broken right pinky) is holding his left hand after this play, but look at the right pinky



A minute after this no apparent indication of an issue as he shot free throws, and as Ian Begley notes he did play on beyond that: https://t.co/2mKsBq7t8a pic.twitter.com/zD2DA1XOMB — New York Basketball (@NBA_NewYork) May 29, 2026

Un gran elemento de la banca de Knicks

Robinson cerró la temporada regular con 8,8 rebotes por partido y como el cuarto mejor reboteador ofensivo de la liga, pero sus problemas con los tiros libres lo han convertido en objetivo de rivales en los momentos clave de los partidos.

De confirmarse su ausencia los Knicks podrían verse en desventaja en la pintura ante unos Thunder que cuentan con Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein o unos Spurs con Victor Wembanyama y Luke Kornet.

Los Knicks están clasificados para sus primeras Finales de la NBA desde 1999, en busca de su primer campeonato desde 1973. Esperan rival entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs (3-3), que disputaran el sétimo partido de su serie.

Seguir leyendo:

Entradas de los Knicks en final de la NBA son las más caras de la historia

Trump dice que no pudo ir a Nueva York a ver los Knicks por la barrida a Cleveland, pero asoma presencia en las finales de la NBA

Knicks vuelven a las Finales de NBA por primera vez en 27 años tras pasar las escobas ante Cavs