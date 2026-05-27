Trump dice que no pudo ir a Nueva York a ver los Knicks por la barrida a Cleveland, pero asoma presencia en las finales de la NBA

Este miércoles, el presidente Donald Trump confesó que tenía planeado asistir a un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden, pero no pudo hacerlo debido a la barrida que le propinaron a los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este.

Durante una conferencia de prensa con reporteros desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump insinuó que podría ir a un partido de las finales de la NBA, ya que ha recibido diversas invitaciones.

Trump bromeó que los Knicks “no lo esperaron” para el Juego 5 en el Madison Square Garden tras barrer la serie, y ahora apunta a estar en uno de los duelos de las Finales.

“Fui invitado. Iba a ir el miércoles, pero lo cerraron muy rápido, así fue. Y Jim Dolan es un gran tipo, como saben, es dueño y está a cargo del Madison Square Garden, y está teniendo un buen año”, dijo.

“Qué equipo. Ganan todos sus partidos. Realmente. Tienen algunos grandes jugadores. Creo que iré a uno de los partidos. Sí, fui invitado por numerosas personas, y por Jim, y creo que iré. Es genial, genial verlo, porque los Knicks realmente han sufrido durante años”, declaró.

.@POTUS says he "was going to go" to Game 5 at Madison Square Garden but the @nyknicks "closed it out very quickly" in a sweep.



"What a team… they have some great players. I think I'll be going to one of the [Finals] games. I was invited by numerous people." pic.twitter.com/u2slih16Td — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

La última vez que Donald Trump fue al Madison Square Garden para ver a los Knicks en un partido de la NBA fue en 2014, cuando asistió al duelo Knicks vs. Cleveland Cavaliers.

New York Knicks hizo historia esta semana al derrotar 130-93 a los Cleveland Cavaliers para completar la barrida en las Finales de la Conferencia Este y asegurar su regreso a las Finales de la NBA después de 27 años.

Los Knicks esperan en la final al vencedor del duelo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, en lo que marca su regreso a la disputa por el título desde aquel subcampeonato de 1999.

El equipo neoyorquino llega a la serie decisiva con 11 victorias consecutivas y suma más de un mes sin perder, una racha que lo convierte en apenas el cuarto conjunto desde 1976 en alcanzar un impulso así camino a la final.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Es la decimoquinta ocasión desde la fusión entre la NBA y la ABA en 1976 en la que un entrenador llega a las Finales en su primer año al frente de un equipo.

Mike Brown llegó para reemplazar a Tom Thibodeau, después de que el equipo alcanzara las finales de la Conferencia Este el año anterior.

Su aterrizaje en Nueva York fue completamente de pie, pues en su primer año ya consiguió meterse en su segunda final como entrenador. La primera fue con Cleveland en 2007.

Las Finales de la NBA comenzarán el próximo 3 de junio y los Knicks buscarán conquistar un campeonato que no ganan desde 1973.



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