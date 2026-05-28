Posible meteoro ilumina el cielo del oeste de Nueva York y provoca estruendos durante la madrugada

El cielo del oeste de Nueva York se convirtió en escenario de un fenómeno inesperado durante la madrugada del miércoles, luego de que decenas de residentes reportaran una enorme bola de fuego cruzando el firmamento alrededor de las 5:00 a.m. (ET). El destello fue visible en distintas comunidades, incluyendo Buffalo, Hamburg, Williamsville, Tonawanda, West Seneca y Lancaster.

Videos captados por cámaras de seguridad y timbres inteligentes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios locales. En las grabaciones se aprecia un intenso resplandor azul y blanco iluminando el cielo por apenas unos segundos, seguido en algunos casos por un fuerte estruendo que despertó a numerosos residentes.

La situación generó especulaciones inmediatas entre quienes presenciaron el fenómeno. Algunos pensaron que se trataba de una explosión, mientras otros creyeron haber visto un avión en problemas. Sin embargo, expertos consultados por medios locales señalaron que lo más probable es que se haya tratado de un meteoro ingresando a la atmósfera terrestre.

Tim Collins, investigador asociado de astronomía del Buffalo Museum of Science, explicó que el objeto observado coincide con las características típicas de un meteoro brillante.

“Lo que vimos fue esencialmente una roca espacial entrando a la atmósfera de la Tierra y desintegrándose mientras atravesaba el aire”, explicó Collins en declaraciones difundidas por medios locales.

El especialista indicó que el fuerte sonido que algunos residentes escucharon probablemente fue un “boom sónico”, producido cuando el objeto viajó a una velocidad superior a la del sonido antes de fragmentarse.

Videos muestran el resplandor sobre varias ciudades

Las imágenes captadas en diferentes puntos del oeste de Nueva York muestran cómo el cielo nocturno se ilumina repentinamente. En algunos videos el destello parece transformar la oscuridad en una escena similar a la luz del día durante una fracción de segundo.

Varias personas afirmaron además haber sentido vibraciones leves en ventanas o paredes de sus casas inmediatamente después del resplandor. Otros describieron un ruido comparable a un trueno o una explosión distante.

La estación local WIVB y otros medios regionales recibieron numerosos reportes de televidentes sorprendidos por el fenómeno. Muchos coincidieron en que ocurrió aproximadamente entre las 5:10 y 5:20 (ET) de la mañana.

Los expertos explican que este tipo de eventos no son tan raros como parecen. Cada día, pequeñas rocas espaciales ingresan a la atmósfera terrestre. La mayoría se desintegra antes de tocar el suelo debido a la fricción extrema generada por la velocidad.

En casos como el registrado en NY, el objeto puede producir un brillo mucho más intenso de lo normal, lo que se conoce popularmente como “bola de fuego” o fireball.

La American Meteor Society informó que continúa revisando videos e imágenes del fenómeno para determinar exactamente qué ocurrió y confirmar si efectivamente se trató de un meteoro.

Hasta ahora, no existen evidencias de que fragmentos grandes hayan impactado el suelo. Collins señaló que el objeto probablemente explotó en el aire y terminó desintegrándose en piezas muy pequeñas.

“Probablemente era un objeto relativamente pequeño. Tal vez del tamaño de un balón de baloncesto cuando todo terminó”, explicó el astrónomo.

Eso significa que, aunque el destello fue impresionante, es poco probable que haya dejado un gran cráter o daños importantes en tierra.

Los científicos señalan que la mayoría de los meteoros visibles se destruyen completamente antes de llegar a la superficie. Solo algunos logran sobrevivir parcialmente y convertirse en meteoritos recuperables.

El fenómeno despertó además comparaciones con escenas de películas de ciencia ficción o desastres naturales. Sin embargo, los especialistas insistieron en que no existió ningún peligro para la población.

“Todos piensan inmediatamente en un evento de extinción como el de los dinosaurios, pero esto estuvo muy lejos de algo así”, comentó Collins con humor.

Un fenómeno que también sorprendió en redes sociales

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios de usuarios intentando entender qué había ocurrido. En plataformas como Facebook, X e Instagram, residentes compartieron imágenes, teorías y relatos personales sobre el momento exacto en que observaron el resplandor.

Algunos usuarios aseguraron haber pensado que se trataba de un relámpago extremadamente brillante, mientras otros creyeron escuchar una explosión relacionada con transformadores eléctricos o incluso actividad sísmica.

El interés creció aún más después de que diferentes estaciones de televisión confirmaran que múltiples comunidades habían reportado exactamente el mismo evento al mismo tiempo.

Los expertos recomiendan que quienes hayan captado imágenes del fenómeno las compartan con organizaciones astronómicas especializadas, ya que este material puede ayudar a determinar la trayectoria y naturaleza del objeto. En ocasiones, el análisis de videos de cámaras de seguridad permite calcular la velocidad, altura y posible punto de fragmentación de un meteoro.

Aunque todavía faltan estudios para confirmar oficialmente lo ocurrido, todo apunta a que los residentes del oeste de Nueva York fueron testigos de un raro espectáculo astronómico que iluminó el cielo antes del amanecer y dejó conversaciones en toda la región durante el resto del día.

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