Secretario del Tesoro confirma avances hacia la aprobación de un billete de $250 dólares con la imagen de Trump

El Departamento del Tesoro anunció que está preparando el diseño de un billete de $250 dólares, que incluiría el rostro del presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país, esto en anticipación a la aprobación de la legislación estancada en el Congreso para incluir al mandatario en un nuevo billete de curso legal.

“Hemos elaborado el proyecto de ley, porque “tenemos que estar preparados”, afirmó Bessent en declaraciones recogidas por The Associated Press, quien aclaró que la aprobación final dependerá del Congreso.

Asimismo, el funcionario descartó presiones del Ejecutivo y señaló que la propuesta la presentó el representante Joe Wilson.

Doocy: How long until we see your signature next to President Trump's face on a $250 bill?



Bessent: At present, no living person can be on U.S. Currency. Right now, there is proposed legislation to change that so Donald J. Trump could be on the $250 bill. We have prepared things? pic.twitter.com/hfWFpetXF0 — Acyn (@Acyn) May 28, 2026

Por su parte, una portavoz del Departamento del Tesoro citada por AP confirmó que la agencia realizó las evaluaciones previas para ejecutar el mandato del Congreso, con el fin de emitir una denominación de $250 dólares que reconozca la fundación de la nación.

La legislación impulsada por Wilson busca modificar de forma excepcional la ley vigente, la cual prohíbe que personas vivas aparezcan en el papel moneda estadounidense. Con este cambio, se autorizaría la inclusión de presidentes actuales y anteriores.

Cambios internos en la Oficina de Grabado e Impresión

La postura del Tesoro se hizo pública tras un informe de The Washington Post. El diario reportó que el tesorero estadounidense, Brandon Beach, presionó a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) para acelerar la creación del billete.

Según la publicación, la entonces directora de la BEP, Patricia Solimene, se opuso a la medida argumentando los extensos plazos legales y administrativos requeridos, lo que derivó en su reasignación forzosa.

De momento, el Departamento del Tesoro no ha emitido declaraciones sobre el estatus de Solimene. No obstante, confirmó que Michael Brown, asesor de Beach, asumió la dirección interina de la BEP el 18 de mayo.

El diseño del billete fue entregado a la BEP el otoño pasado por Beach. La propuesta visual, adjudicada al artista británico Iain Alexander tras conversaciones con el mandatario, incorpora el retrato de Trump utilizado en edificios federales, un logotipo del aniversario y la firma del presidente.

Sigue leyendo:

– La Corte Suprema afecta ley de voto: ¿cómo impacta a los latinos? (podcast)

– Marco Rubio asegura que diálogo con Cuba debe dar “un buen resultado” para la isla

– Trump celebra la contundente victoria de su candidato en las primarias de Texas