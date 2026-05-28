Serena Williams podría regresar al tenis cuatro años después de su retiro

La leyenda del tenis mundial Serena Williams estaría cerca de protagonizar uno de los regresos más impactantes del deporte, luego de que varios medios británicos informaran sobre conversaciones avanzadas para volver a competir en el circuito profesional.

Según los reportes, la estadounidense de 44 años planea regresar inicialmente en la modalidad de dobles durante el torneo de Queen ‘s, que se disputará del 8 al 14 de junio en Londres. Serena jugaría junto a la joven canadiense Victoria Mboko, una de las promesas emergentes del tenis femenino.

Además, las mismas fuentes señalan que Williams también habría solicitado invitaciones especiales para disputar los torneos de Berlín y Wimbledon, escenario donde construyó gran parte de su legado al conquistar siete títulos individuales y otros siete campeonatos en dobles.

? Serena Williams will reportedly look to make her return to tennis at the 2026 Queen's Club Championships ?



The 23-time Grand Slam champion has requested a wild card to play doubles with Victoria Mboko after completing a six-month period in the anti-doping testing pool,? pic.twitter.com/psXIcDcNaj — TNT Sports (@tntsports) May 28, 2026

Serena Williams volvería tras el US Open del 2022

Aunque Serena nunca anunció oficialmente su retiro, dejó de competir tras el US Open de hace cuatro años. Sin embargo, recientemente volvió a registrarse en el sistema antidopaje internacional, un requisito indispensable para poder regresar a la actividad profesional, lo que alimentó aún más los rumores sobre su vuelta.

La menor de las hermanas Williams es considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos. A lo largo de su histórica carrera conquistó 23 títulos de Grand Slam en individuales, además de 14 coronas en dobles junto a su hermana Venus Williams y dos medallas de oro olímpicas.

El posible regreso de Serena genera enorme expectativa en el mundo del tenis, especialmente por la posibilidad de verla nuevamente competir en Wimbledon, torneo donde dejó algunas de las actuaciones más dominantes de la era moderna.

Por ahora no existe confirmación oficial, pero el circuito femenino ya comienza a prepararse para una posible vuelta histórica de una de las máximas figuras del deporte mundial.

Sigue leyendo:

Sorpresa en Roland Garros: Jannik Sinner se va eliminado tras golpe de calor