3 frutas ricas en fructosa que debes evitar para cuidar tu hígado

Las frutas, aunque son alimentos saludables, contienen un tipo de azúcar que se metaboliza casi exclusivamente en el hígado: la fructosa. Por esta razón, hay que consumirlas con moderación en general, y conocer cuáles debes evitar para no sobrecargar este órgano.

El doctor en Microbiología de los Alimentos, Manuel Manzano, explica que cuando el consumo de fructosa es excesivo, las enzimas hepáticas se saturan, lo que facilita la acumulación de grasa en el tejido hepático.

Las frutas con mayor contenido de fructosa que debes limitar

Masticar la fruta conserva la fibra que frena el azúcar; los jugos licuados eliminan esta barrera y saturan las enzimas hepáticas.” Crédito: Shutterstock

De la gran variedad de frutas que se pueden incluir en la alimentación, hay algunas que por sus elevados niveles de fructosa, no son las mejores opciones para las personas que tienen hígado graso. Estas son las frutas deshidratadas, el mango, las uvas y las frutas muy maduras.

Frutas deshidratadas

Manzano advierte que los higos, las ciruelas y las pasas no es que tengan una mayor carga de azúcar de por sí, sino que, al estar deshidratados, la fructosa se concentra por unidad de peso. Un puñado de pasas puede contener el triple de azúcares que la misma cantidad de uvas frescas, enviando una carga masiva directo al hígado.

Mango y uvas

Los mangos y las uvas tienen un alto índice glucémico por tener un perfil de hidratos de carbono con una altísima presencia de fructosa, siendo de las más complejas para un hígado sensible.

Frutas muy maduras

Independientemente de la fruta, el proceso de maduración hace que los niveles de azúcar aumenten, ya que cambia su composición química. Por ejemplo, un plátano verde o firme tiene niveles moderados de azúcar y le sienta bien al organismo. Sin embargo, cuando está muy maduro y blando, sus niveles de fructosa se disparan notablemente, explica.

El impacto de la fibra: ¿jugo o fruta entera?

Los expertos como Manzano coinciden en afirmar que la forma en que consumes las frutas cambia por completo su impacto metabólico. “No es lo mismo beber un jugo de naranja que comer la fruta a mordiscos, aunque provengan del mismo árbol”.

La gran diferencia está en que, al exprimir o licuar la fruta, se rompe la matriz celular y queda el jugo libre, donde la fructosa se absorbe de forma casi inmediata. Mientras que, cuando se come la fruta entera, la fibra ralentiza el proceso y gran parte del azúcar no llega a absorberse por completo.

Otra recomendación del experto para las personas que buscan la salud hepática es masticar siempre la comida. Una sugerencia que, aunque parezca obvia, muchas veces se pasa por alto por el estilo de vida actual, y es fundamental tanto para el proceso de nutrición como para la digestión.

Las mejores opciones para proteger tu salud hepática

No se trata de dejar de comer frutas, sino de elegir las que aporten mayores beneficios para el hígado. Por su perfil rico en compuestos naturales, estas opciones previenen el daño y limitan la inflamación:

Arándanos y frutos rojos

Son de los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes, en especial de antocianinas, que ayudan a que las células hepáticas no absorban tanta fructosa y reducen la inflamación.

Manzana verde

La manzana, como la Granny Smith, es ideal por su bajo contenido de fructosa y su gran aporte de pectina, una fibra soluble excelente para el metabolismo.

Pomelo y limón

En estos dos cítricos, aunque su sabor ácido hace que no se consuman a bocados tan fácilmente, destaca el pomelo por su combinación de vitamina C y fibra, lo que genera un efecto antioxidante y preventivo contra la acumulación de grasa.

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