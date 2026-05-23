¿Qué comer para cuidar tu hígado según un estudio reciente?

La mejor estrategia para combatir el hígado graso es una dieta sana, con una variedad de nutrientes y baja en alimentos refinados, procesados y con alto contenido de grasas, según un estudio reciente.

En Estados Unidos, los casos de hígado graso van en aumento, y se asocian a una alimentación rica en carbohidratos, azúcares, alcohol y grasas. Por esta razón, el estudio probó dos tipos de dietas saludables y su impacto en la salud hepática.

Cerca de 1.500 millones de personas viven con enfermedad hepática crónica, a pesar de que muchas de estas afecciones son prevenibles, según el mas reciente informe de World Liver Day 2026.

El hígado es un órgano vital que se encarga de al menos 500 funciones; estas van desde descomponer toxinas y neutralizar gérmenes de los alimentos, hasta producir hormonas, colesterol bueno y, de manera muy importante, descomponer la grasa y almacenar su exceso.

El hígado graso se produce cuando la cantidad de alimentos que se convierte en grasa sobrepasa su capacidad de metabolizarla, por lo que termina acumulándose en las células hepáticas.

Enfermedad hepática: más allá del alcohol

El hígado cumple más de 500 funciones vitales, entre ellas descomponer toxinas y metabolizar las grasas que consumimos a diario. Crédito: Shutterstock

Los investigadores han rebautizado la enfermedad del hígado graso no alcohólico como enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés). Esto no es solo un cambio de nombre, sino una decisión basada en el impacto directo del síndrome metabólico en este importante órgano.

El estudio incluyó una revisión de 50 investigaciones previas, que abarcan a más de 624,000 pacientes, para medir el riesgo hepático empleando dos patrones de alimentación saludable:

El Índice Alternativo de Alimentación Saludable (AHEI) de Harvard.

(AHEI) de Harvard. El Índice de Alimentación Saludable (HEI) del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Ambas estrategias tienen efectos positivos en la enfermedad hepática esteatósica y otras afecciones del hígado. La clave del éxito está en la cantidad y calidad de una dieta rica en nutrientes, sumada a la reducción drástica de carbohidratos refinados y grasas procesadas.

¿Cuál es la diferencia entre AHEI y HEI?

Priorizar el consumo de proteínas magras y grasas saludables ayuda al organismo a procesar el exceso de lípidos, evitando la acumulación de grasa en el hígado. Crédito: Shutterstock

AHEI (Harvard): Está diseñado específicamente para minimizar el riesgo de enfermedades crónicas y muestra beneficios significativos en poblaciones de Asia y América del Norte.

Está diseñado específicamente para minimizar el riesgo de y muestra beneficios significativos en poblaciones de Asia y América del Norte. HEI (USDA): Es igualmente efectivo en la protección contra condiciones hepáticas, con efectos especialmente notables en América del Norte.

Pese a que los estadounidenses han mejorado en la ingesta de algunas fuentes de proteínas y mariscos, persisten deficiencias graves en el consumo de frutas y granos enteros. Además, el consumo excesivo de sal subraya la urgente necesidad de una mejor educación nutricional para prevenir el desarrollo de enfermedades hepáticas.

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