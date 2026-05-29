Cuándo enviará el Seguro Social pagos de junio a jubilados

Millones de jubilados en Estados Unidos recibirán sus pagos del Seguro Social durante junio siguiendo el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). La mayoría de los depósitos se enviarán a partir de la segunda semana del mes y la fecha exacta dependerá del día de nacimiento de cada beneficiario.

La SSA distribuye la mayoría de los pagos de jubilación los miércoles de cada mes. Sin embargo, las personas que comenzaron a recibir beneficios desde antes de mayo de 1997 tienen un calendario diferente y reciben sus depósitos al inicio del mes.

Fechas de pago del Seguro Social en junio de 2026

Los beneficiarios que reciben prestaciones de jubilación del Seguro Social tendrán sus pagos programados de la siguiente manera:

–Miércoles 3 de junio: beneficiarios que comenzaron a recibir prestaciones antes de mayo de 1997.

–Miércoles 10 de junio: personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

–Miércoles 17 de junio: personas nacidas entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.

–Miércoles 24 de junio: personas nacidas entre el día 21 y el 31 de cualquier mes.

La SSA recuerda que el pago recibido en junio corresponde técnicamente a los beneficios generados durante mayo.

A su vez, los beneficios de junio serán cubiertos por el depósito que llegará en julio.

Cómo funciona el calendario de pagos

El sistema está diseñado para distribuir los depósitos a lo largo del mes según la fecha de nacimiento del beneficiario.

Quienes nacieron durante los primeros 10 días del mes reciben su dinero el segundo miércoles.

Los nacidos entre el 11 y el 20 cobran el tercer miércoles, mientras que quienes cumplen años después del día 20 reciben el pago el cuarto miércoles.

La Administración del Seguro Social publica con anticipación los calendarios de pagos de 2026 y 2027 para que los beneficiarios puedan planificar mejor sus gastos y presupuestos.

Cuándo se enviarán los pagos de SSI

Además de los beneficios de jubilación, la SSA administra el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a personas con ingresos y recursos limitados, adultos de 65 años o más, personas invidentes, individuos con discapacidades que califican para el programa y algunos menores con discapacidades elegibles.

A diferencia de los pagos regulares del Seguro Social, los beneficios de SSI suelen enviarse el primer día hábil de cada mes.

Para junio de 2026, el pago de SSI está programado para el lunes 1 de junio de 2026

Calendario de pagos de SSI para el resto de 2026

La SSA también publicó las fechas restantes para los depósitos de SSI durante 2026:

–Miércoles 1 de julio de 2026

–Viernes 31 de julio de 2026

–Martes 1 de septiembre de 2026

–Jueves 1 de octubre de 2026

–Viernes 30 de octubre de 2026

–Martes 1 de diciembre de 2026

–Jueves 31 de diciembre de 2026

En algunos meses los beneficiarios de SSI pueden recibir dos depósitos. Esto ocurre cuando el primer día hábil del mes siguiente coincide con un fin de semana o un día festivo.

Por ejemplo, el pago correspondiente a agosto de 2026 será adelantado al 31 de julio, razón por la cual los beneficiarios recibirán dos depósitos durante ese mes.

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