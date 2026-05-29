Novak Djokovic cae en Roland Garros y habrá nuevo campeón en Grand Slam

Novak Djokovic cayó eliminado en Roland Garros ante el joven Joao Fonseca por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5), en medio de un sofocante calor y después de 4 horas y 53 minutos de batalla.

Esto dejará abierto el escenario para un nuevo campeón de Grand Slam tras las eliminaciones del serbio y del tenista italiano Jannik Sinner, quien cayó este jueves.

La victoria más importante hasta ahora en la carrera de Fonseca, número 30 del mundo, le lleva hacia el siguiente tramo del evento de París donde se enfrentará al ganador del cruce entre el estadounidense Tommy Paul y el noruego Casper Ruud.

Para ‘Nole’ la derrota es también histórica. No caía tan temprano en un Roland Garros desde 2009 y es la primera vez que, en un Grand Slam, pierde ante un jugador con 20 años.

Además, es la segunda vez que pierde un partido tras llevar dos mangas de ventaja en los torneos grandes, tras ceder en los cuartos de final de Roland Garros de 2010 ante el austríaco Jurgen Melzer.

Djokovic y Sinner fuera, un nuevo campeón de Grand Slam

Después de las recientes eliminaciones del serbio y del italiano Yannik Sinner el jueves, ya no quedan campeones de Grand Slam en el actual cuadro parisino, por lo que un jugador estrenará su casillero de grandes.

Ante cerca de 15.000 espectadores, muchos con numerosas camisetas del equipo de fútbol de Brasil y blandiendo banderas ‘verde-amarelas’, Fonseca hizo historia.

A partir del tercer set, Djokovic fue perdiendo efectividad y los fanáticos empezaron a causar efecto en el serbio.

A falta de dos puntos para que el serbio finiquitar el encuentro, Fonseca mantuvo su saque y llevó el set a un 5-5. En ese momento clave, rompió el servicio de su rival en la primera ocasión que dispuso y no perdonó en su servicio. Terminó la manga con 7-5 arriba. El marcador quedaba 2-2.

En la última y definitiva manga, con un 1-3 en contra, el brasileño volvió a remontar y devolvió a Djokovic la ruptura del juego anterior.

Con 5-5, Djokovic perdió el servicio y luego Fonseca logró apretar para llevarse el triunfo.

Sigue leyendo:

Sorpresa en Roland Garros: Jannik Sinner se va eliminado tras golpe de calor

El calor extremo de París desplomó al checo Jakub Mensik y salió en silla de ruedas en el Roland Garros (Video)