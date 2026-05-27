El calor extremo de París desplomó al checo Jakub Mensik y salió en silla de ruedas en el Roland Garros (Video)

El sofocante e implacable calor que azota a París volvió a cobrar una víctima no mortal en Roland Garros. El joven checo Jakub Mensik, de 20 años y vigesimosexto cabeza de serie, protagonizó una escena dramática al tener que ser retirado de la pista en silla de ruedas tras desplomarse sobre la arcilla, víctima de severos calambres, inmediatamente después de sellar una épica victoria en cinco sets sobre el argentino Mariano Navone.

El extenuante enfrentamiento se extendió por 4 horas y 41 minutos bajo unas condiciones climáticas sumamente hostiles. Mensik logró adjudicarse el triunfo con un marcador final de 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (13-11), definiendo todo en un agónico y dramático tie-break en el quinto parcial.

Tras batallar contra las alarmas de su propio cuerpo y haber solicitado previamente asistencia médica durante el encuentro, el checo cayó rendido sobre su espalda al concretar el punto de partido, quedando completamente imposibilitado para caminar hacia la red. En un gran gesto, Navone cruzó el terreno de juego para estrecharle la mano mientras el vencedor continuaba tendido en el suelo.

Mensik permaneció inmóvil durante varios minutos mientras era atendido de urgencia por el fisioterapeuta del torneo y un equipo de paramédicos. Ante la gravedad del desgaste, el personal de asistencia ingresó una silla de ruedas a la pista número 6.

El tenista checo, que avanza por primera vez a la tercera ronda del Grand Slam parisino tras necesitar hasta nueve puntos de partido para quebrar la resistencia de Navone, tendrá poco tiempo para recuperarse. Su próximo desafío será este viernes ante el octavo cabeza de serie, el australiano Alex de Minaur, quien llega descansado a la cita tras avanzar de ronda sin desgaste debido a la retirada por lesión en el tobillo del belga Alexander Blockx.

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