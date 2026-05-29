Oklahoma City y Spurs van a Juego 7, mientras Knicks esperan en final de NBA

Los San Antonio Spurs vencieron 118-91 al Oklahoma City Thunder y forzaron el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste. El decisivo encuentro se disputará el sábado en Oklahoma City, donde se definirá al rival de los Knicks en las Finales de la NBA.

San Antonio dominó de principio a fin a unos Thunder que nunca encontraron respuestas ofensivas. El conjunto texano cambió por completo la narrativa de la eliminatoria gracias a una actuación colectiva brillante y a otra noche estelar de Víctor Wembanyama.

Wembanyama lideró la reacción de San Antonio

El joven fenómeno francés volvió a demostrar por qué es el rostro del futuro de la NBA. Wembanyama terminó con un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes, incluyendo 22 unidades antes del descanso, una producción ofensiva que marcó el tono para los Spurs desde el inicio.

Tras la derrota en el quinto encuentro, el entrenador interino Mitch Johnson había sido claro sobre lo que necesitaba su estrella para mantenerse con vida en la serie: más agresividad y más puntos. Wembanyama respondió de inmediato, atacando desde el perímetro y dominando en ambos lados de la cancha.

San Antonio encontró además el aporte necesario de sus jóvenes figuras. El novato Dylan Harper sumó 18 puntos, Stephon Castle aportó 17 unidades y nueve asistencias, mientras que Devin Vassell agregó 12 puntos y castigó desde la línea de tres.

San Antonio firmó un demoledor parcial de 20-0 en el tercer cuarto que transformó una ventaja manejable de 72-64 en una diferencia imposible de remontar. Los Thunder pasaron más de ocho minutos sin anotar una sola canasta, colapso ofensivo que terminó definiendo el encuentro.

El MVP de Oklahoma City desapareció en el Juego 6

La intensidad defensiva de los Spurs asfixió completamente al equipo dirigido por Mark Daigneault, que cerró la noche con apenas 36,8 % en tiros de campo y un pobre 25 % desde el perímetro.

El Thunder, vigente campeón del Oeste, tuvo una de sus peores actuaciones de la postemporada. Shai Gilgeous-Alexander apenas pudo aportar 15 puntos y nunca logró imponer su ritmo ofensivo.

Mientras Spurs y Thunder se preparan para el todo o nada en Oklahoma City, los New York Knicks observan atentamente desde la otra acera. El campeón del Oeste será el rival de Nueva York en las Finales de la NBA, una serie que ahora deberá esperar hasta conocer al ganador del electrizante Juego 7.

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