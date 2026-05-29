Roberto Martínez cree que Cristiano Ronaldo “va a pelear” por jugar el Mundial 2030

El entrenador Roberto Martínez se deshizo en elogios para con Cristiano Ronaldo, el capitán de su selección de Portugal.

Lo admira por su vigencia y lo valora por su inigualable gen competitivo. Necesita un jugador como él dentro del campo. Podrá usarlo en este Mundial en lo que sería su último baile , aunque el entrenador lo ve con vigencia para que pueda aparecer en el 2030.

Esto es porque su mente exige su mejor versión y, a sus 41 años, el físico le sigue permitiendo mantenerse en la élite internacional. “Nos encantaría pasar el modelo de Cristiano a todos los jugadores jóvenes de Portugal. Hemos llegado a la conclusión de que Cristiano Ronaldo no juega para ganar un título específico. Cristiano, al contrario de lo que come, es el hambre que tiene. Al día siguiente de ganar tiene el mismo hambre de mejorar. Es más un aspecto psicológico que físico. Cristiano es un ejemplo de cómo tiene que ser un jugador mentalmente”, enfatizó Martínez

Por eso, cuando le mencionaron una posible presencia de la leyenda en España, Portugal y Marruecos 2030 (además de que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de algunos encuentros), el DT se aferró a su esperanza y la capacidad del Bicho: ” Va a pelear, vamos. Nadie debería ponerlo en duda; al menos se ha ganado ese derecho”, indicó sobre una presencia que sería récord por edad pero que tampoco suena descabellada ya que será la primera Copa del Mundo que se jugará en su país.

????? Interrogé sur la possibilité de voir Cristiano Ronaldo disputer la ????? ?? ????? ????, le sélectionneur du Portuga, Roberto Martinez a été clair :



« Personne ne devrait en douter. Il l’a mérité. Cristiano Ronaldo ne joue pas pour remporter un titre? pic.twitter.com/wwrcX90Fae — ActuCR7 (@ActuCR7_) May 29, 2026

Un atleta competitivo

“Es un ícono. Lo que ha hecho en el fútbol es muy relevante y va a ser relevante durante muchos años. Es nuestro capitán, él tiene la competitividad y la exigencia que tienen el resto de jugadores. Ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos. El capitán para nosotros es muy importante, tiene una incidencia esencial, esa longevidad se tiene que usar y esperemos que pueda ser una experiencia única”, declaró el DT.

No vio un caso igual en su amplia trayectoria como DT. Por ello, el seleccionador de los lusos desea tener a CR7 por más tiempo: “He trabajado con muchísimos jugadores que el día después de ganar una Champions o un Balón de Oro ya no tienen el mismo hambre”.

Sin favoritismo para el Mundial 2026

38 encuentro dirigidos, con un saldo de 26 victorias, siete empates y solo cinco derrotas, posicionaron a Portugal como una favorita al título, sobre todo cuando se coronaron en la UEFA Nations League al superar a la España de Luis de la Fuente.

El mote no les pesa, confiesa Martínez: “Los números son importantes porque en una selección como Portugal hay mucha exigencia e ilusión alrededor. Lo que se tiene que valorar de puertas hacia dentro es el compromiso. No podría estar más encantado con todo aquello que se siente y todo aquello que se ha vivido de puertas hacia dentro y en el vestuario”.

Sin embargo, el estratega reconoce que debe existir cierta cautela popular. “Hay una barrera psicológica que solo aparece cuando estás en el torneo, te tienes que sentir capacitado para ganar el Mundial y eso solo empieza cuando tienes una generación que ya ha ganado el torneo. Ahí está la diferencia con selecciones como Francia, España, Brasil o Argentina. Tenemos unos grandes jugadores y muy comprometidos, si se nos pone la etiqueta de candidata pues la aceptamos con humildad y con mucho orgullo”, señaló.

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