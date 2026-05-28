Neymar portará el dorsal 10 de Brasil en el Mundial pese a su lesión

Neymar mantendrá su jerarquía absoluta en la Seleção. A pesar de haber sido la gran sorpresa en la convocatoria del director técnico italiano Carlo Ancelotti y de encontrarse actualmente lesionado, el delantero del Santos vestirá el emblemático dorsal 10 de la selección de Brasil durante la Copa Mundial 2026, según confirmó una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El astro brasileño llegó a la concentración en la localidad de Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, arrastrando una lesión de grado II en el gemelo derecho. Aunque este percance físico lo mantendrá alejado de las canchas entre dos y tres semanas, el cuerpo médico y el jugador han decidido iniciar un “tratamiento intensivo” para intentar acelerar los plazos.

Debido a esto, Neymar quedó totalmente descartado para los compromisos amistosos previos frente a Panamá e internacionalmente contra Egipto en Cleveland. Asimismo, se mantiene como una seria duda para el partido de debut en el Grupo C frente a Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

La inclusión de Neymar en la nómina definitiva de 26 jugadores generó revuelo, ya que el futbolista de Mogi das Cruzes no vestía la camiseta de la absoluta desde su grave lesión de rodilla en octubre de 2023.

Tras concretar su regreso al Santos a principios de 2025 para relanzar su carrera, el atacante sufrió constantes recaídas físicas hasta que este 2026 logró la regularidad necesaria para convencer a Ancelotti de sumarlo al proyecto mundialista. El estratega italiano cuenta con margen de maniobra, ya que el reglamento le permite realizar modificaciones médicas en la lista oficial hasta el 12 de junio, un día antes del estreno.

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