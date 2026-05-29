El tren exprés Cannonball vuelve a conectar Nueva York con los Hamptons

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA), anunció el regreso del Cannonball, el servicio exprés estacional del Long Island Rail Road (LIRR) que conecta Manhattan con los Hamptons y Montauk durante la temporada de verano. Con las vacaciones en la mira, llega para facilitar el acceso a lugares de playa y destinos muy demandados cuando llega el calor.

Se trata de una de las opciones más rápidas para viajar en tren desde la ciudad de Nueva York hacia el este de Long Island, especialmente en los días de mayor congestión vial.

El tren exprés que conecta NY con los Hamptons

El Cannonball es un tren exprés del LIRR que reduce tiempos porque sale desde Penn Station y viaja de forma directa hasta Westhampton, antes de continuar con paradas en Southampton, Bridgehampton, East Hampton y Montauk, según la información oficial de la MTA.

La MTA presentó el relanzamiento del servicio antes del fin de semana de Memorial Day, como parte de los refuerzos de transporte para la temporada alta de verano. El objetivo es facilitar los viajes hacia playas, destinos turísticos y comunidades del este de Long Island, un corredor que suele registrar fuerte demanda durante los fines de semana estivales.

Adónde va el tren Cannonball

El Cannonball parte de Penn Station, en Manhattan, con destino final en Montauk, uno de los puntos más visitados del extremo este de Long Island.

Según la MTA, el tren opera como servicio exprés hasta Westhampton. Luego realiza paradas en:

Southampton

Bridgehampton

East Hampton

Montauk

La ruta lo convierte en una alternativa relevante para quienes viajan desde Nueva York hacia los Hamptons sin usar auto, especialmente en días en los que el tráfico hacia Long Island puede aumentar considerablemente.

Cuánto tarda el viaje

De acuerdo con la MTA, el Cannonball permite llegar desde Penn Station hasta Westhampton en 96 minutos los viernes y en 92 minutos los jueves. Después de Westhampton, el tren continúa hacia otras paradas del este de Long Island hasta llegar a Montauk.

La diferencia con un viaje en auto puede ser importante, sobre todo los viernes por la tarde o durante fines de semana largos, cuando las rutas hacia los Hamptons suelen tener demoras. Aun así, el tiempo total hasta Montauk es mayor que el tramo informado hasta Westhampton, por lo que conviene consultar el horario completo antes de viajar.

Qué días funciona el Cannonball

El servicio forma parte de la programación especial de verano del LIRR. La MTA informó que el Cannonball opera durante la temporada con salidas hacia el este de Long Island los jueves y viernes, aunque pueden existir excepciones o cambios por feriados y ajustes operativos.

Para el regreso a la ciudad, la MTA también informó que hay servicios dominicales desde Montauk hacia Nueva York, con trenes directos hacia Penn Station durante la temporada.

Como los horarios pueden variar por fecha, feriados o trabajos de mantenimiento, la recomendación oficial es revisar el itinerario actualizado antes de salir. La MTA publica los horarios del LIRR por rama, incluida la Montauk Branch, con vigencia para la temporada de verano.

Cuánto cuesta viajar

El precio exacto depende del origen, el destino, el tipo de tarifa y el momento del viaje. El costo del billete estándar es de USD 33 por sentido.

Los pasajes se pueden adquirir de forma anticipada a través de la aplicación oficial TrainTime de la MTA, en taquillas o en las máquinas automáticas de Penn Station.

Los usuarios que dispongan de pases semanales o mensuales del LIRR pueden abordar este tren pagando un cargo adicional directamente al revisor a bordo.

Cómo consultar horarios y comprar boletos

Los pasajeros pueden revisar horarios, planificar el viaje y comprar boletos desde la app oficial MTA TrainTime.

También se pueden consultar los horarios oficiales del LIRR en el sitio de la MTA, donde aparece la programación de la Montauk Branch vigente para el verano.

Seguir leyendo:

El tren de alta velocidad NextGen Acela de Amtrak realiza sus primeros viajes en Nueva York

Ni avión ni auto: EE.UU. impulsa trenes rápidos que podrían cambiar cómo se viaja

Mundial 2026 en MetLife: sin estacionamiento, tren de hasta $150 y autobuses cada 30 segundos