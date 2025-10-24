Se vendió una casa en Montauk que John Lennon casi compró en los años 70

Tras varias negociaciones, una casa en Montauk, Nueva York, que durante años ha estado relacionada con estrellas de la música, el cine y otros, ha encontrado un nuevo comprador. Por los momentos no se sabe el precio exacto con el que se cerró el negocio.

Durante los años 70 esta propiedad fue de interés de John Lennon, incluso, se dice que hace algunos días la propiedad fue visitada por su ex May Pang, quien asegura haber visitado el sitio con el líder de The Beatles.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, justamente se resalta la relación de la propiedad con algunos famosos: “Desde la década de 1950, la casa ha sido habitada por varias élites de Hollywood y el entretenimiento, como Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, John Lennon, John F. Kennedy, entre otros, y es citada con frecuencia en los infames diarios de Andy Warhol”.

También se describe como “una codiciada propiedad privada frente al mar con vistas panorámicas, incluyendo el cercano faro de Montauk y Block Island”.

La propiedad de piedra incluye una casa principal de 4,027 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

“Esta casa es, por mucho, la más reconocida por su exclusividad incomparable, por su ubicación, historia, arquitectura y diseño de jardines”, dice en el listado.

Esta propiedad incluye también extensas áreas verdes, comedor, terraza y otros espacios al aire libre disponible para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Aunque no se ha revelado la identidad de los compradores, sí se ha dicho que son extrajeron y no estadounidenses.

