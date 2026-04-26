Ni avión ni auto: EE.UU. impulsa trenes rápidos que podrían cambiar cómo se viaja

Durante décadas, hablar de trenes rápidos en Estados Unidos sonó más a promesa que a realidad. Mientras Japón, España, Francia o China expandían redes modernas capaces de competir con el avión en trayectos medianos, gran parte del país siguió dependiendo del auto y de los vuelos internos. Pero eso podría empezar a cambiar.

En distintos estados ya avanzan proyectos ferroviarios que buscan reducir tiempos de viaje, descongestionar carreteras y ofrecer una alternativa más cómoda entre grandes ciudades.

Algunos ya están en marcha, otros recién empiezan, pero todos muestran una señal clara: Estados Unidos vuelve a mirar al tren como parte de su futuro.

Para millones de viajeros, la pregunta no es menor. Si estas obras prosperan, moverse entre ciudades turísticas, centros de trabajo o destinos populares podría ser muy distinto en los próximos años.

El proyecto más ambicioso: Las Vegas a California

Uno de los planes más comentados es Brightline West, una línea de alta velocidad que unirá Las Vegas con Rancho Cucamonga, en California, punto conectado con el área de Los Ángeles por trenes regionales.

La propuesta apunta a reducir un trayecto que hoy suele implicar largas horas en auto y embotellamientos frecuentes, especialmente fines de semana o feriados. Según datos oficiales del proyecto, el tiempo estimado sería de poco más de dos horas.

La obra recibió respaldo federal y es vista como una de las apuestas más concretas del país.

El tren de alta velocidad gana terreno como alternativa al avión en rutas clave de Estados Unidos Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Florida ya dio un paso real

Mientras otros proyectos siguen en desarrollo, Brightline Florida ya opera entre Miami y Orlando, con paradas en ciudades del sur del estado.

Para muchos viajeros, marcó un cambio simbólico: demostró que un servicio ferroviario moderno, cómodo y orientado al pasajero sí puede funcionar en Estados Unidos.

Además de turismo, sirve para viajes de negocios y conexiones con aeropuertos.

Texas también mira al futuro

Texas mantiene desde hace años debates sobre una línea rápida entre Dallas y Houston, dos de las áreas metropolitanas más grandes del país.

El proyecto enfrentó obstáculos legales, políticos y financieros, pero sigue siendo uno de los corredores más observados por especialistas en transporte. Si alguna vez se concreta, podría transformar la movilidad interna del estado.

California y el viejo sueño del tren veloz

California impulsa desde hace tiempo su tren de alta velocidad, con obras en curso en parte del estado. El plan original buscaba conectar grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco.

Aunque sufrió demoras y sobrecostos, sigue siendo una de las apuestas ferroviarias más grandes de Norteamérica.

Por qué el tren es clave para el viajero común

Para muchas personas, el tren no es solo romanticismo o nostalgia. Puede significar ventajas reales: menos tiempo perdido en controles aeroportuarios, estaciones céntricas en vez de aeropuertos alejados y más comodidad para trabajar o descansar.

También menos dependencia del auto y posibilidad de trabajar remoto mientras viaja, y es una alternativa más segura en tiempos de rutas congestionadas.

En trayectos medianos, el tren puede competir seriamente con volar. El problema es que hay algunos factores que todavía frenan el desarrollo del tren bala en Estados Unidos. Los proyectos ferroviarios en el país suelen enfrentar costos elevados de construcción, disputas por terrenos y largos plazos de ejecución, que muchas veces se ven afectados por cambios políticos.

Lo que podría cambiar en ciudades como Nueva York

Aunque Nueva York ya tiene una fuerte cultura ferroviaria en el corredor noreste, la expansión de trenes modernos en otras regiones también impacta al viajero neoyorquino.

Más opciones significan nuevas escapadas, conexiones turísticas y una idea distinta de cómo recorrer el país sin depender siempre del avión.

Además, si bien, durante mucho tiempo, el tren quedó asociado al pasado estadounidense, hoy vuelve con otro significado: tecnología, eficiencia y nuevas formas de viajar. Quizá no cambie todo de un día para otro. Pero después de años mirando cómo otros países avanzaban, Estados Unidos parece dispuesto a subirse otra vez a ese vagón.

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