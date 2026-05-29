¿Yogur con kiwi? Por qué esta combinación transforma tus músculos

El yogur es un aliado nutricional para ganar masa muscular, mantener los niveles de glucosa estables y una alternativa rica en proteínas que se puede potenciar combinándola con frutas como el kiwi.

El yogur potencia sus beneficios cuando se combina con otros alimentos, aportando ventajas que van desde la salud digestiva hasta la cardiovascular y metabólica. Una de las mezclas más populares y deliciosas se hace con fruta, y el kiwi es ideal para lograr un platillo bajo en azúcar, moderado en carbohidratos y perfecto para ganar masa muscular, según revelan diversos estudios.

Un estudio publicado por Nutrients explica que, dentro de las ventajas nutricionales del yogur, destacan sus múltiples beneficios para la salud, en especial la ósea y la musculatura.

Aunque es de origen lácteo, el yogur tiene propiedades físicas y biológicas diferentes a las de la proteína de la leche no fermentada. Esto se debe a la transformación que ocurre en el proceso de fermentación, el cual hace que la manera en que el cuerpo la metaboliza sea distinta a nivel sanguíneo en cuanto a aminoácidos y hormonas como la insulina.

Esto trae como consecuencia que el yogur sea una excelente fuente de proteínas para los músculos. Los investigadores descubrieron una relación directa entre la microbiota intestinal y la salud del músculo esquelético, señalando que los compuestos del yogur, incluyendo las bacterias lácticas y sus metabolitos, son claves para la formación de los músculos.

Mientras tanto, otro estudio de la Universidad de Toronto reveló que el yogur griego contiene nutrientes que favorecen el desarrollo muscular de forma similar a los de la leche.

La investigación evaluó el consumo de yogur griego durante 12 semanas en un grupo de treinta hombres jóvenes no entrenados (con una edad promedio de 20.6 ± 2.2 años), quienes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos de 15 personas cada uno: al primero se le suministró yogur griego y al segundo, un pudín. El resultado final mostró una mayor fuerza muscular, incremento en la densidad muscular y una mejoría notable en la composición corporal, en comparación con el placebo a base de carbohidratos.

¿Cuáles son las frutas que ayudan a aumentar la masa muscular?

Los expertos recomiendan agregar fruta al yogur para potenciar el crecimiento de la masa magra. El kiwi es una opción estrella gracias a sus altos niveles de vitamina C. Esta vitamina es clave para la producción de carnitina, un compuesto que estimula la oxidación de grasas, favoreciendo una apariencia más tonificada.

Además, existen otras frutas ideales para este objetivo:

Manzana: Es rica en ácido ursólico y fibra, componentes que ayudan a la quema de grasa y a acelerar el metabolismo.

Es rica en y fibra, componentes que ayudan a la y a acelerar el metabolismo. Plátano: El favorito de muchos, ya que es una fuente natural de potasio y carbohidratos de fácil asimilación, brindando un impulso energético esencial para la recuperación muscular tras las rutinas de ejercicio.

Sigue leyendo:

.Yogur casero: rico en proteínas con pocos ingredientes

.Estos 7 alimentos tienen más proteína que los huevos (y no lo sabías)

.Cómo la alimentación puede prevenir la pérdida de masa muscular

