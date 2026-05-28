Netflix confirma a la nueva Nellie Oleson para el reboot de “Little House on the Prairie”

Una de las series clásicas que marcó una era en la televisión entre la década de 1970 y 1980 fue “Little House of the Prairie”, en su versión en español, “La Casa de la Pradera”, la cual contará con un reboot que será estrenado el 9 de julio a través de la plataforma de Netflix y, como parte de su reparto, se confirmó a la pequeña Willa Dunn, quien tendrá la difícil tarea de interpretar a la Nellie Oleson, de acuerdo a la información del portal Infobae.

La versión original estrenada en 1974 se distribuyó en nueve temporadas y 204 episodios centrados en las aventuras que pasó la familia Ingalls para superar todas las vicisitudes que se les presentaron en el camino por el bajo nivel económico que se vivía antes del siglo XX.

Dunn buscará ganarse los corazones del público con este personaje, luego de darse a conocer con la joven Hulu, quien interpreta la versión niña de Meryl Streep en “Only Murders in the Building“.

Nellie Oleson tendrá otra versión en este reboot

Si bien, evidentemente, el personaje será interpretado por otra pequeña actriz, la información emitida de manera oficial indica que también habrá un ligero cambio conductual, aunque no significará una modificación trascendental en la trama.

Se espera que Oleson sea una niña malcriada y abusiva en el patio escolar, inteligente y segura de sí misma, de lengua filosa pero fácilmente herida, cuya razón de ser es hacer miserable la vida de Laura Ingalls. No obstante, por dentro esconderá pura ternura.

Sinopsis de “Little House of the Prairie”

“La Casa de la Pradera” relata la historia de la familia Ingalls, quienes dejaron su vida en la ciudad de Wisconsin para aventurarse en las praderas de Kansas City en busca de una vida mejor, donde viven un sinfín de nuevas y duras experiencias.

Charles es el padre de familia, Caroline la madre, mientras que Mary y Laura (autora del icónico libro “Little House”) son las hermanas de la pequeña Carrie, quien en principio cuenta el breve resumen de la historia en el tráiler.

Tráiler

En las imágenes de la primera temporada se aprecia la mudanza de la familia hacia una zona donde no eran bien vistos por todos y donde debieron construir su hogar con sus manos.

La familia Ingalls debe superar miles de obstáculos que se le presentaban día a día, teniendo que luchar hasta contra el clima. Sin embargo, eso no les impedía mantenerse unidos y compartir como la grandiosa familia que reflejan ser.

La historia narra una gran muestra de valentía, superación, expansión y unión familiar; remontándose aproximadamente al año de 1870, donde los recursos eran sumamente escasos. Muchos internautas manifestaron su entusiasmo por ver esta nueva versión, luego de aquel icónico libro escrito por Laura Ingalls.

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