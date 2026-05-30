Keanu Reeves pidió que la condena para el director Carl Erick Rinsch no sea tan dura por su caso de “estafa” contra Netflix

Carl Erick Rinsch, uno de los reconocidos directores y guionistas del orbe cinematográfico, se encuentra en un proceso judicial tras ser acusado de una presunta malversación de fondos que le fueron entregados por Netflix y, aunque podría ser condenado por más de 15 años, uno de los actores que le mostró su apoyo fue el protagonista de Mátrix, Keanu Reeves, a través de una carta enviada al juez federal de Nueva York.

Reeves se hizo fiel amigo de Rinsch luego de que este lo dirigiera en la película “47 Ronin”, estrenada en 2013. Incluso asistió a su boda en Uruguay en 2014 y se expresó sobre el caso en el que está implicado este director.

¿Qué escribió Keanu Reeves en la carta?

A través de una carta emitida el pasado 1 de mayo, pero que salió a la luz este 29 de mayo tras la difusión del portal La Nación, el artista que también actuó en “John Wick” se dirigió hacia el juez federal Jed Rakoff y le realizó algunas solicitudes.

“Clemencia, misericordia y justicia”, fue a lo que exhortó al juez Keanu Reeves, aunque dejó claro que desconoce los detalles del caso. “Carl es un artista excepcional”.

A pesar de salir en defensa de su íntimo amigo, Reeves también aclaró un punto importante sobre el director. Sugirió que Rinsch tiende al autosabotaje y a exagerar “la escala y el contexto” de los proyectos en los que trabaja, lo que termina generando conflictos con quienes lo rodean. “No comparto esto como una excusa ni como una minimización de lo que se le imputa”, aclaró Reeves. “Solo lo ofrezco como una posible explicación”.

¿Cuál es el caso del director Carl Erick Rinsch?

Según lo que se conoce de la investigación, el director es acusado de lo que puede ser catalogado como una estafa en contra de la plataforma de Netflix, debido a que se le entregaron inicialmente 44 millones de dólares para la producción de la serie “White Horse“, la cual nunca fue estrenada.

No obstante, el director aseguró que requería de 11 millones de dólares más, los cuales les fueron entregados en marzo de 2020. Según la fiscalía, Rinsch habría movido ese último depósito en distintas cuentas y todo refleja que lo gastó en asuntos personales: artículos de lujo y operaciones en criptomoneda.

Carl Erick Rinsch podría ser condenado a 20 años de prisión

“El veredicto demuestra que cuando alguien roba a los inversores, seguiremos el rastro del dinero y lo haremos responsable”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton tras conocerse la condena.

De acuerdo a lo que dicta la ley, la sentencia de este caso de Rinsch podría ser hasta de 20 años de prisión.

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