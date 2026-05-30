PSG se corona bicampeón de la Champions League en penales 

El Paris Saint Germain (2026) se coronó campeón de la UEFA Champions League 2026 tras ganar en penales al Arsenal.

Los parisinos se convirtieron en el segundo equipo en conseguir dos títulos de la Champions League de forma consecutiva.

El Arsenal queda nuevamente cerca de la gloria del título con su segunda final perdida. El único consuelo para los Gunners es el título de la Premier League.

El defensor Gabriel fue quien falló el penal decisivo errando por encima del arco y así darle el título al PSG.

Arsenal consigue una ventaja tempranera y sorpresiva

El Arsenal consiguió el gol cuando apenas el partido agarraba forma en el Puskas Arena de Budapest.

Trossard se atravesó en un despeje de Marquinhos que dejó con mucho terreno por correr a Havertz y sin rivales hasta la portería.

El alemán volteó varias veces por si había un compañero, pero optó por hacer la jugada solo y de gran forma definió de zurda tumbando el arco de Safonov para conseguir el 1-0.

KAI HAVERTZ. WHAT A FINISH. ARSENAL ARE UP WITHIN 6 MINUTES. ?? pic.twitter.com/HisXR03xjV — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 30, 2026

PSG consiguió el empate por el penal

El PSG comenzó a ser más protagonista a partir del segundo tiempo, con un Vitinha teniendo más la pelota y aprovechando las combinaciones por abajo.

Y en una de esas combinaciones, Kvaratskhelia entró en el área y Mosquera lo cruzó dejando un penal claro para los parisinos.

THE DEFENDING CHAMPIONS ARE LEVEL FROM THE SPOT ?



Ousmane Dembélé converts to get PSG right back into this game ?? pic.twitter.com/aw8rHY4Ycm — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 30, 2026

Ousmane Dembelé se encargó de agarrar el balón y con un derechazo hacia el poste derecho del portero empató el marcador con más de media hora por delante.

Ambos equipos empezaron a conseguir más espacios en ataque a medida que las defensas se fueron agotando.

Paris Saint Germain tuvo las más claras con Barcola y Vitinha, pero no pudieron convertir. Arsenal tuvo sus oportunidades, pero terminaron pitando los 90 minutos sin un ganador.

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