Ancelotti garantiza que Neymar estará en el Mundial 2026: “Está trabajando muy bien”

Carlo Ancelotti garantizó este sábado la presencia de Neymar en el Mundial 2026 pese a su lesión muscular en el gemelo y subrayó que el 10 está “animado” y “trabajando muy bien” para recuperarse lo antes posible.

“Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido (contra Marruecos), y si no para el segundo (ante Haití)”, afirmó el exentrenador del Real Madrid en rueda de prensa, en Teresópolis, en la víspera del amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

“No tenemos ninguna duda de que estos 26 jugadores van a jugar la Copa del Mundo”, aseveró.

Carlo Ancelotti ao responder a pergunta deu repórter na coletiva sobre Neymar:



“Se meu avô tivesse rodas, seria um carro.”



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Neymar llegó lesionado a concentración de Brasil

La convocatoria de Brasil fue objeto de presión por parte de la afición a la prensa por si estaba la inclusión de Neymar Jr.

A pesar de estar convocado, el 10 brasileño llegó lesionado. El Santos redujo la lesión a “un edema” en los días previos al anuncio de la convocatoria, pero los servicios médicos de la Canarinha hicieron sus propias pruebas y constataron una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

En este contexto, Ancelotti comentó que recibieron un informe del Santos que decía que tenía un “edema” y que dejaron al club tratar el asunto hasta el 27 de mayo, cuando comenzó la concentración de la Canarinha y asumieron ellos el caso.

“El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado (…) Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado”.

“Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto”, insistió.

Ancelotti reveló, además, que habló con el jugador de Mogi das Cruzes sobre su recuperación y su papel en el Mundial, que arranca en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien. Trabaja muy bien para recuperarse lo antes posible”, manifestó.

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