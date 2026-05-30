Vitinha ganó el MVP de la final de la Champions League

El mediocampista portugués Vitinha fue reconocido como el mejor jugador de la final de la Champions League tras liderar al París Saint-Germain en la conquista de su segundo título consecutivo en el torneo continental.

El luso fue una de las figuras más influyentes en el triunfo parisino sobre el Arsenal, definido en la tanda de penaltis después de un intenso empate 1-1 que se prolongó hasta la prórroga en el Puskas Arena de Budapest.

Two MVPs of their craft ???



Giannis Antetokounmpo presents Vitinha with the Player of the Match award after PSG's Champions League triumph. ? #UCL pic.twitter.com/eqRKvmrOQE — DAZN Football (@DAZNFootball) May 30, 2026

Vitinha tuvo una actuación que fue creciendo con el paso de los minutos. Durante la primera mitad encontró dificultades para imponerse ante el planteamiento defensivo del conjunto inglés, pero en el segundo tiempo asumió un papel determinante en la construcción del juego ofensivo de su equipo. Su visión, capacidad para distribuir el balón y liderazgo en la medular permitieron al PSG dominar amplios tramos del encuentro en busca del empate.

Feliz por el gran grupo

“Estoy muy contento, no solo porque ganamos, sino por el grupo que tenemos, los suplentes que entraron y marcaron los penaltis decisivos, es magnífico. El entrenador, el presidente, el director deportivo, creo que realmente nos merecíamos esto, incluso antes de la tanda de penaltis”, dijo en declaraciones a M6 que recoge L’Equipe, tras ganar la final celebrada en Budapest.

El portugués valoró la importancia del equipo en un título que se decidió en la tanda de penaltis contra el Arsenal. “Sufrimos, pero estamos muy contentos. ¿El secreto de este equipo? Somos humildes, lo damos todo los unos por los otros, todos defendemos, todos atacamos, disfrutamos jugando en este equipo y espero que siga así”, afirmó un Vitinha nombrado MVP.

Tras el encuentro en el Puskas Arena, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA declaró que “Vitinha fue el mejor jugador del Paris. Tomó las riendas del centro del campo -especialmente en la segunda parte-, impulsando a su equipo hacia adelante y marcando el ritmo. Fue una actuación excelente por parte del centrocampista portugués”, quien sucede a su compañero Désiré Doué.

Vitinha gana su segunda Champions League

Vitinha también fue protagonista en los momentos de mayor exigencia para el campeón francés. Cuando el Arsenal parecía controlar el resultado gracias al tempranero tanto de Kai Havertz, el portugués mantuvo la calma y dirigió la reacción de los dirigidos por Luis Enrique.

Su influencia fue clave para sostener la presión parisina que terminó desembocando en el penalti transformado por Ousmane Dembélé y que devolvió la igualdad al marcador.

Aunque unas molestias en un gemelo obligaron a su sustitución en el minuto 105, el impacto de Vitinha ya había quedado reflejado sobre el césped.

La UEFA premió su desempeño con el galardón al mejor jugador de la final, un reconocimiento que resume su importancia en una noche histórica para el PSG. Su actuación confirmó el enorme crecimiento del mediocampista portugués y su consolidación como una de las piezas fundamentales del proyecto ganador de Luis Enrique.

Seguir leyendo:

PSG se corona bicampeón de la Champions League en penales

¿Cuánto dinero se lleva el PSG tras proclamarse bicampeón de la Champions League?