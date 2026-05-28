Maluma explica por qué se interesa tanto en la política

La vida de los artistas, mayormente los latinoamericanos, se divide en tres grupos: los que hacen caso omiso a lo que suceda a nivel político en su país, los que se involucran directamente en esa rama y el tercer grupo, que es el que se interesa en opinar y saber sobre la política para defender sus intereses y los de los suyos.

Uno de esos casos es el de Maluma, quien en una entrevista reciente compartida por Billboard Latin confesó por qué le gusta estar metido de lleno en lo que acontezca a nivel político, principalmente en Colombia.

Maluma está pendiente de sus familiares

“¿Por qué no voy a hablar de política? A mí me duele mi país. Mis papás viven en Medellín; mi hermana vive acá (Medellín). Cuando pasa algo aquí, a mí me duele“, mencionó inicialmente el reguetonero, quien dio detalles sobre una conversación que tuvo con su padre al respecto: “Ayer lo hablé con mi papá; él me decía, ´Juan Luis, yo no puedo creer que vos lleves tantos años viajando y quieras volver a hablar de política´”.

La respuesta de Maluma para eso fue decirle que quiere que los políticos se pongan la mano en el corazón y aprovechó para invitar a todos los colombianos a votar en las venideras elecciones presidenciales que se realizarán este domingo. “Yo estoy que alquilo camiones para llevar a la gente el día de las votaciones. ¡Hay que votar!”.

Maluma piensa en el futuro de sus hijos y de las nuevas generaciones

El colombiano habló sobre un aspecto clave, que es el deseo de que sus hijos no tengan que buscar otros rumbos por hipotéticas situaciones que pasaran en su país natal, recordando que su primera hija, París, nació en Medellín y su próximo bebé también será un paisa.

“Es un tema (la política) que sí me incumbe mucho porque yo quiero que a París no le pase lo que pasó con varias generaciones, que se fueron y no quisieron volver por problemas del país. Yo quiero que mi hija se disfrute su país (Colombia)”, concluyó al respecto.

Maluma y su regreso a la música

Maluma se alejó del mundo artístico durante un periodo, por dos razones: su hija París y por considerar que ese orbe los estaba consumiendo y que la vida no se trataba solamente de eso.

En ese objetivo de reencontrarse a sí mismo, todo deja claro que tuvo una reconexión con su tierra y justamente eso lo inspiró en su reciente álbum “Loco x Volver”, lanzado hace un par de semanas con un megaconcierto gratis en Medellín. El colombiano dejó claro que justamente la idea de ese disco era volver a sus raíces.

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