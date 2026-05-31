Marcelo Flores enciende las alarmas por aparatosa lesión de rodilla a 11 días del Mundial 2026 con Canadá

Las alarmas se encendieron la noche del pasado sábado cuando en el estadio Nemesio Diez Marcelo Flores sufrió una aparatosa lesión de rodilla durante la final de la Concachampions ante Los Diablos Rojos de Toluca.

La final de la Concacaf Champions Cup terminó en casi una tragedia futbolística por la lesión de Marcelo, quien entró al encuentro en la segunda mitad, al minuto 63.

Tan solo 15 minutos después, al 78’, en una acción individual dentro del área, Flores terminaría regalando una imagen que hizo llevar las manos a la cabeza a más de uno.

Justo al intentar un recorte, su rodilla se atoró en el césped y cayó de inmediato, fulminado de dolor y con un semblante en el rostro que reflejaba dolor y preocupación.

Toluca, Estado de México, 30 de mayo de 2026. , durante el partido de la Final de la Champions Cup de la CONCACAF 2026, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/Daniel Arriaga

Aunque logró levantarse, pidió el cambio visiblemente afectado, con lágrimas y acompañado por Juan Pablo Vigón mientras dejaba el campo.

Georgetown, ON's Marcelo Flores suffered a non-contact knee injury in the Concacaf Champions Cup Final. The midfielder was named to CANMNT's #FIFAWorldCup squad on Friday.



If Flores is to miss the World Cup due to injury, Canada has a provisional squad of 55 players they can use? pic.twitter.com/SyjiUHXykO — TSN (@TSN_Sports) May 31, 2026

La imagen de la aparente y aparatosa lesión generó preocupación, ya que Flores entró en la lista de seleccionados de Canadá para el Mundial 2026 el pasado viernes. La lesión podría comprometer su participación, aunque por ahora no existe un diagnóstico definitivo.

Por su parte, en la rueda de prensa posterior a la final, el DT argentino Guido Pizarro habló sobre el percance físico del cual no hay parte médico oficial todavía.

Pizarro confesó que el panorama no era alentador para el mexicano nacionalizado canadiense. “Lo de Marcelo Flores, el panorama no es alentador, sintió que la rodilla se le fue, así que esperaremos los estudios para ver la gravedad”, declaró.

¿SE ENCIENDEN LAS ALARMAS? ???



Guido Pizarro no se muestra positivo sobre la lesión de Marcelo Flores ? pic.twitter.com/VWVud47Wg3 — Claro Sports (@ClaroSports) May 31, 2026

La Selección de Canadá y el cuerpo médico del club esperan los estudios que se realizarán en las próximas horas para determinar el alcance real de la lesión.

El debut del conjunto de la hoja de maple en la justa mundialista se llevará a cabo el viernes 12 de junio en Toronto, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, el combinado canadiense completará su participación en la fase de grupos midiéndose ante Qatar y Suiza dentro del Grupo B.



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