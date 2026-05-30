Argentino Nicolás Tagliafico pide mejores canchas en EE.UU. para el Mundial 2026

Nicolás Tagliafico, defensa de la selección de la Argentina, duda acerca de los campos de juego que Estados Unidos pueda presentar para el Mundial 2026.

El lateral recordó que la última Copa América celebrada en dicho país tuvo muchas quejas por parte de los jugadores y técnicos de la Conmebol.

Tagliafico señaló que espera una mejora en dicho tema y no desea que se escuchen quejas generalizadas de parte de las selecciones que jueguen en dichos inmuebles, los cuales son utilizados principalmente para jugar futbol americano.

Para la celebración de este Mundial, la FIFA exigió que todos los estadios de Estados Unidos cambien sus superficies de pasto sintético por césped natural que cumpla con los requisitos del organismo.

??? Nicolas Tagliafico on Tiktok: "When they remove my memory, but that means I can watch this video for this first time again." pic.twitter.com/VNRXda21fr — All About Argentina ??? (@AlbicelesteTalk) May 29, 2026

La Copa América nos generó incertidumbre

El futbolista del Lyon agregó que el foco debe estar en el juego y no en problemas que puedan existir por el pasto. Además, reconoció que pueden tener inconvenientes por los horarios de juego y las altas temperaturas que se pueden presentar debido a la programación de los partidos.

“La experiencia de la Copa América nos generó incertidumbre. Debo reconocer que los campos no estaban en perfecto estado. No es algo que perjudica a uno u a otro. Al final es para todos. Las temperaturas fueron en noche, pero en el mundial hay juegos de tarde y quizá afectan, pero al final es para los dos. No es que sea para solo uno u otro. Lo que sería bueno es que estén en las buenas condiciones, que es lo que todos queremos”, dijo.

Nicolás Tagliafico reiteró: “no queremos escuchar o ver que todos se quejan de lo mismo, cuando deben estar enfocados en dar lo mejor posible. De antemano, tratar de afinar todo en cuanto a césped, condiciones”.

Señaló que esperarán se mantenga la pausa de hidratación a la mitad de cada uno de los tiempos de juego.

“Me imagino que igual hará pausas para hidratación y son cambios que uno debe adaptarse. Hay que tratar de entender y dar lo mejor para que sea buen partido, espectáculo y no solo hablar del estadio, campo y condiciones”, cerró Tagliafico.

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