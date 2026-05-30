Detienen a Raheem Sterling tras sospecha de consumo de drogas

El inglés Raheem Sterling ha sido detenido por supuestamente conducir bajo los efectos de drogas, conducción temeraria, posesión de drogas y por no someterse a la prueba correspondiente para determinar su estado.

El jugador de 31 años fue detenido este jueves en Hampshire, al sur de Inglaterra, una vez que finalizó la temporada en Holanda, donde firmó por el Feyenoord en febrero hasta final de esta temporada.

Former England international Raheem Sterling has been arrested on suspicion of driving under the influence of drugs after allegedly being involved in a road collision.



Sterling, 31, was arrested on suspicion of driving a vehicle whilst unfit through drugs, driving dangerously,? pic.twitter.com/xiMdXKs7xx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 30, 2026

Policía confirmó la detención tras choque de Sterling

La policía de Hampshire confirmó que el Lamborghini del jugador colisionó contra las vallas de los márgenes de la carretera y que no hubo heridos ni otros vehículos involucrados.

“El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir habiendo tomado drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba”, añadió la policía.

Sterling ha salido en libertad bajo fianza mientras la investigación continúa.

El exinternacional inglés terminó su contrato con el Chelsea a principios de año y firmó como agente libre por el Feyenoord, con el que ha jugado ocho partidos desde entonces.

Sterling pasó de ser uno de los jugadores más caros de Inglaterra y el mundo a quedarse sin minutos y pasando incluso a la reserva en el Chelsea.

El inglés fue parte importante del Manchester City en 2017 y 2018. En esas temporadas llegó a tener más de 25 contribuciones de gol en años consecutivos.

El futbolista de 31 años no anota un gol desde la temporada 2023-2024 de la Premier League con el Chelsea.

Con el Arsenal disputó 28 partidos con solo un gol en Carabao Cup y cinco asistencias en varias competiciones.

En el fútbol de Eredivisie, Sterling sumó minutos bajo la era de Robin Van Persie, pero su estado físico no ha podido ser el mismo.

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