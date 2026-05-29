Jesse Marsch reveló la lista con los 26 nombres de Canadá para el Mundial 2026

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, dio a conocer la lista de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026, en el que The Canucks será anfitrión junto con México y Estados Unidos.

La federación canadiense de fútbol, Canada Soccer, aprovechó el anuncio para proyectar los nombres de los 26 jugadores en la CN Tower, una de las principales atracciones turísticas de Toronto, que con 553 metros de altura ofrece vistas del estadio en el que la selección debutará el 12 de junio ante Bosnia y Herzegovina.

La selección de Canadá fue emparejada en el grupo B junto a las de Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Tras su estreno en Toronto, el equipo jugará el 18 de junio contra Catar en Vancouver y cerrará la primera fase el 24 de junio, también en Vancouver, frente a Suiza.

Alphonso Davies comanda la selección de Canadá

Alphonso Davies jugará con Canadá en el Mundial, y el anuncio de la lista final de 26 convocados, ⁠sin grandes sorpresas, disipó el viernes los temores de la nación de que el capitán lesionado no se recuperara a tiempo.

Como se esperaba, Davies, del Bayern de Múnich, está incluido en la convocatoria, al igual que otros jugadores destacados como Jonathan David, de la Juventus.

“Realmente creemos que este es nuestro grupo más fuerte. Las lesiones han afectado al equipo canadiense, pero varios jugadores en recuperación forman parte de la plantilla, los chicos están recuperando la salud”, dijo el director técnico de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch.

Gran parte de la conversación en torno al anuncio ha girado en torno a Davies, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain.

Marsch ya había confirmado la presencia de Davies en la selección y también indicó que se uniría al resto del equipo en Edmonton el 31 de mayo, para que pudiera recuperarse de su lesión.

Our stage. Our moment. Our Game Now!



The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ??



CANMNT x @GatoradeCanada pic.twitter.com/hjffA5H5Ak — CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026

Marcelo Flores se mete en la lista

Entre los nombres elegidos destaca uno muy familiar para la afición mexicana: Marcelo Flores. El mediocampista ofensivo de los Tigres fue incluido en la convocatoria final y tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo con la selección canadiense.

El jugador de 22 años, nacido en Georgetown, Ontario, pero con raíces mexicanas, continúa consolidándose dentro del proyecto de Marsch y será el único futbolista de la Liga MX presente en la lista canadiense para el torneo que se jugará en casa.

??? ¡De La U al Mundial con @CANMNT_Official!



?? ¡Que tu garra, Perfil Tigre y desequilibrio brillen en la Copa del Mundo, Marcelo! pic.twitter.com/e4P1wtRuVO — Club Tigres ? (@TigresOficial) May 29, 2026

La convocatoria de Flores representa uno de los casos más particulares del futbol internacional. El futbolista tuvo participación con selecciones juveniles de Canadá, Inglaterra y México antes de decantarse por representar al país donde nació.

Tras su paso por las fuerzas básicas del Arsenal y experiencias en España e Inglaterra, el mediocampista encontró estabilidad en Tigres, club desde el que buscará ganarse un lugar dentro de la rotación canadiense durante el Mundial.

Aunque la competencia en el mediocampo es alta, Marsch ha mantenido confianza en el jugador, sobre todo en el último tramo rumbo a la justa, valorando su capacidad para jugar entre líneas y aportar creatividad en el último tercio del campo.

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