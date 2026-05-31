Nueva York: el tiempo para hoy domingo 31 de mayo

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 4% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:27 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:20 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 72 grados Fahrenheit (12 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 63% por la mañana, 10% por la tarde y 63% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.