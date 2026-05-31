Toluca obtiene la Concachampions y la celebración se ve empañada por trifulca con jugadores de Tigres

La final de la Concacaf Champions Cup en la que Toluca se proclamó campeón en el estadio Nemesio Diez estuvo cargada de dramatismo y terminó con un espectáculo violento.

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En medio de todos los atenuantes de tensión y drama, como la aparatosa lesión de rodilla de Marcelo Flores a 11 días del Mundial o el último partido sin gloria para André-Pierre Gignac, se sumó el de la violencia.

Luego de que la Concachampions se definiera en una electrizante tanda de penaltis para los Diablos Rojos, jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una trifulca que obligó a detener la premiación por unos minutos.

El incidente estalló justo después de la tanda desde los once pasos. En medio del festejo toluqueño, futbolistas de los dos bandos comenzaron a empujarse y lanzar manotazos.

Antonio “Pollo” Briseño, por los escarlata, y Juan Pablo Vigón, por los felinos, fueron quienes más se encararon, según muestran los videos difundidos en redes sociales.

¡BRISEÑO Y VIGÓN ENCENDIERON LOS ÁNIMOS TRAS EL FINAL! ?



Momento calientito luego del silbatazo final que coronó a Toluca campeón ? pic.twitter.com/CPVXEKxENz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 31, 2026

¡LA PASIÓN DE LA FINAL! ??



Después que Toluca venciera a Tigres desde los 11 pasos en la final de la #Concachampions, los jugadores comenzaron una trifulca en el campo que terminó sin mayor consecuencia pic.twitter.com/3l6G8WGW9u — Claro Sports (@ClaroSports) May 31, 2026

La tensión duró apenas unos instantes. Miembros de seguridad de ambos clubes intervinieron para separar a los involucrados y, con la cancha más calmada, la ceremonia de premiación pudo continuar sin mayores contratiempos.

En conferencia de prensa, el técnico felino, Guido Pizarro, denunció además que el portero Nahuel Guzmán recibió el impacto de unas monedas lanzadas desde la tribuna, las cuales, según dijo, le pegaron en la cabeza al guardameta argentino.

La final terminó 0-0 y la definición se extendió hasta los penales después de un 1-1 en el tiempo extra. El equipo felino tuvo más control del balón y empujó en la prórroga, donde Joaquim logró el empate al 113’, pero no le alcanzó para romper el orden defensivo de los Diablos Rojos.

En la tanda, Toluca fue más preciso y terminó imponiéndose 6-5, aprovechando el fallo decisivo de Tigres en el Nemesio Díez.

En diciembre pasado, Toluca también había derrotado a Tigres en penaltis para quedarse con la final del Apertura 2025 y proclamarse bicampeón del futbol mexicano.



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