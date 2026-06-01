5 años invicta: Una Pizza Napoletana de Nueva York repite como la número uno del país

La mejor pizza, el mejor slice y un total de 10 establecimientos dentro del codiciado top nacional hacen de Nueva York el lugar indiscutible para probar las mejores pizzas de Estados Unidos, según el más reciente ranking 50 Top Pizza.

La organización de origen italiano reveló las categorías para valorar a las pizzerías del país, en donde Una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri en el Lower East Side, alcanzó el primer lugar por quinta vez. Desde 2022, este local se ha mantenido imbatible.

El secreto detrás de la mejor pizza del país

El éxito está en la constancia y la dedicación. El dueño de Una Pizza Napoletana afirma que cuando la gente le pregunta: “¿Cómo te conviertes en el número uno?” o “¿Cuál es el secreto?”, él confiesa con sinceridad: “La verdad es que no hay ningún secreto”.

Todo lo resume en una frase: “Para mí, eso significa hacer la masa, abrir las pizzas, llenarlas, trabajar el horno. Ese es el secreto. Trabajo”.

Este icónico local tiene una tradición de años con un menú sencillo de pocas opciones, las cuales están “sustentadas por una masa suave, aireada y que se deshace en la boca, de una identidad inconfundible”, según describe la reseña oficial de 50 Top Pizza.

Además, en el listado general de las mejores pizzerías lograron entrar 15 restaurantes ubicados en Nueva York y Nueva Jersey: Una Pizza Napoletana –, Nueva York; 4 lugar Razza – Jersey City, Nueva Jersey; (7)Don Antonio – Ciudad de Nueva York, Nueva York; (8) Jay’s – Kenmore, Nueva York; (9) Ribalta – Ciudad de Nueva York, Nueva York, (16) Pizzería Stretch – Ciudad de Nueva York, Nueva York; (17) Audacia – Ciudad de Nueva York, Nueva York; (19) Pizza Secret – Ciudad de Nueva York, Nueva York; (21) Ops – Ciudad de Nueva York, Nueva York (Nota de edición: corregido de “Operaciones”), (25) Kesté – Ciudad de Nueva York, Nueva York; (35) Bricco – Haddon Township, Nueva Jersey, (36) Salsa – Ciudad de Nueva York, Nueva York, (40) Pizzería de Andrew Bellucci – Ciudad de Nueva York, Nueva York. (43) Pasquale Jones – Ciudad de Nueva York, Nueva York y (44) Pizzería Florian – East Aurora, Nueva York

Dominio absoluto en la categoría de pizza por porción

Por si fuera poco, la Gran Manzana también se alzó con el premio al mejor slice (pizza por porción), una categoría que ganó L’Industrie Pizzeria. A esta le siguieron otros grandes referentes locales:

Mama’s TOO! (Número 4)

(Número 4) Brooklyn DOP (Número 6)

(Número 6) Filaga (Número 8)

(Número 8) Mano’s Pizzeria (Número 11)

(Número 11) Cello’s Pizza (Número 14)

(Número 14) Roberta’s R Slice (Número 15)

Morgan Carter, editora de Time Out Food & Drink, reseñó su experiencia de forma contundente: “Con un solo bocado a esa corteza crujiente, entendí inmediatamente por qué tiene tanta fama”, escribió tras su visita.

¿Cómo se eligen las mejores pizzerías?

La selección de las mejores pizzerías de Estados Unidos está incluida en la guía completa de EE. UU., que abarca 116 pizzerías en 29 estados.

En esta meticulosa selección, Nueva York lidera la lista como el estado con mayor representación al sumar 27 establecimientos; esto es más del doble que California (13) y casi el triple que Florida (10). Para ser más específicos, solo en la ciudad de Nueva York se concentran 24 pizzerías, seguida desde lejos por Chicago y Portland, con seis cada una, reseña Time Out.

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