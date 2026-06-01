Costco registra ventas récord de combustible tras alza en precios de gasolina

Costco reportó resultados históricos en su tercer trimestre fiscal, impulsados en parte por un incremento récord en las ventas de combustible, según informó su director ejecutivo, Ron Vachris.

De acuerdo con la empresa, el encarecimiento de la gasolina, asociado al conflicto en Medio Oriente, provocó que más conductores acudieran a las estaciones de servicio de Costco en busca de precios más bajos, incluyendo numerosos clientes que nunca antes habían cargado combustible en la cadena.

La gasolina impulsa el crecimiento de Costco

La gasolina regular alcanzó aproximadamente $4.48 por galón a finales de mayo, lo que representa un incremento de $1.32 por galón en comparación con el mismo periodo del año anterior y rompe una tendencia de tres años consecutivos de descensos en los precios.

Mientras los consumidores enfrentan mayores gastos para llenar el tanque, Costco se ha beneficiado del cambio de comportamiento de los conductores.

La compañía reportó un crecimiento de 12% en sus ingresos, impulsado en parte por los clientes que acudieron inicialmente por combustible y posteriormente realizaron compras dentro de las tiendas.

Según Ron Vachris, muchos de los compradores de gasolina eran visitantes primerizos en las estaciones de servicio de Costco.

Cuánto pueden ahorrar los conductores

Diversos estudios citados en el análisis indican que las estaciones de Costco suelen ofrecer precios más bajos que muchas gasolineras tradicionales.

Una estimación de U.S. News señala que los conductores pueden ahorrar entre 10 y 30 centavos por galón al cargar combustible en Costco.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, destacó la agresividad de la cadena en materia de precios.

“Costco tiende a ser uno de los competidores más agresivos cuando se trata de precios”, afirmó al San Francisco Chronicle.

Por su parte, Doug Johnson, portavoz de AAA, explicó que Costco puede mantener precios más bajos porque trabaja con márgenes de ganancia menores que gran parte de la industria.

Según Johnson, la empresa opera con un margen aproximado de 14%, frente al estándar del sector, que ronda 20%.

No siempre resulta rentable para todos

Aunque los descuentos son reales, algunos expertos advierten que el ahorro puede reducirse dependiendo de las circunstancias.

De Haan señaló que los largos tiempos de espera y los trayectos adicionales hasta una estación Costco pueden disminuir parte del beneficio económico.

Además, para acceder al combustible es necesario contar con una membresía de la cadena.

Actualmente, la membresía básica Costco Gold tiene un costo anual de $65.

Un análisis de Kiplinger calcula que un socio necesita comprar entre 260 y 1,300 galones de gasolina al año para recuperar el costo de esa membresía únicamente mediante los descuentos en combustible.

Situaciones similares se presentan en otras cadenas de clubes de membresía como Sam’s Club y BJ’s, que también ofrecen precios preferenciales en sus estaciones de servicio.

Los compradores gastan más dentro de las tiendas

El combustible no solo genera ingresos directos.

Vachris ha señalado anteriormente que los clientes que cargan gasolina en Costco suelen gastar más dinero cuando ingresan a los almacenes.

Esto convierte a las estaciones de servicio en una herramienta eficaz para atraer consumidores hacia el resto de los productos que vende la empresa.

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