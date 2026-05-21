Jet Li es otro de los multimillonarios que admite ir de compras a Costco

Aunque muchas celebridades multimillonarias podrían comprar prácticamente cualquier cosa, algunas siguen buscando ahorrar dinero en tiendas populares como Costco. El actor y estrella de artes marciales Jet Li es uno de ellos.

Según una entrevista reciente con The Wall Street Journal, Li reveló que desde hace años compra en Costco y que incluso utiliza regularmente las mismas camisetas adquiridas ahí.

El actor, cuya fortuna estimada ronda los $250 millones, explicó que acostumbra usar camisetas rojas de algodón compradas en la cadena mayorista debido a una tradición relacionada con el zodiaco chino.

“En el zodiaco chino soy conejo, y durante tu año zodiacal necesitas vestir de rojo para tener buena suerte, así que le pedí a mi hija que comprara 30 camisetas rojas de algodón en Costco. Mi esposa y yo hemos estado usando las mismas camisetas rojas cómodas en casa durante cinco años”, comentó.

Li también contó que visita Costco desde la década de 1990 y destacó que le gusta comprar productos en grandes cantidades para ahorrar a largo plazo.

“Es barato y puedes comprar cosas al mayoreo que puedes usar durante dos años. Papel higiénico, café instantáneo, pasta de dientes”, señaló.

El actor no es la única celebridad vinculada a la tienda. Diversas figuras conocidas han sido vistas comprando en Costco, incluyendo a las Kardashian, Mark Zuckerberg, Barack Obama y John Mayer.

La cantante Lana Del Rey incluso describió Costco como su ‘lugar feliz’, mientras que la personalidad televisiva Bethenny Frankel aseguró que la tienda es su religión.

Actualmente existen alrededor de 924 sucursales de Costco en el mundo, la mayoría ubicadas en Norteamérica. Además, cerca de un tercio de los estadounidenses compra regularmente en la cadena, según la información citada.

Uno de los mayores atractivos de Costco es su marca propia Kirkland, conocida por vender desde alimentos hasta ropa y productos electrónicos a precios competitivos.

La marca generó aproximadamente $90,000 millones para Costco durante el año fiscal 2025.

Un estudio reciente de Consumer Reports encontró además que Costco era 21.4% más barato que Walmart en ciertas comparaciones de precios.

Esta costumbre de li no es extraña, ya que muchas personas adineradas mantienen hábitos financieros conservadores.

De acuerdo con Experian Automotive, el 61% de las personas con altos ingresos conduce automóviles de marcas comunes como Honda, Toyota y Ford.

Jet Li explicó además que mantiene rutinas simples en su vida diaria.

El actor dijo que medita entre una y dos horas cada mañana y suele desayunar exactamente lo mismo durante largos periodos.

“Soy una persona muy aburrida. Durante tres años nunca cambiaré este desayuno si estoy en casa”, afirmó.

Especialistas consideran que muchos millonarios priorizan conservar y aumentar su patrimonio, evitando gastos innecesarios y reduciendo decisiones cotidianas que consumen tiempo y energía.

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