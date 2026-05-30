Gasolina a $4.35: la razón por la que cada vez más conductores llenan el tanque en Costco

Mientras millones de estadounidenses buscan aliviar el golpe de los altos precios de la gasolina, Costco se ha convertido en uno de los mayores ganadores del año. Las gasolineras de la cadena rompieron todos sus récords de ventas durante el tercer trimestre fiscal de 2026, impulsadas por conductores que buscan pagar menos por cada galón.

La diferencia no es menor. En muchas zonas del país, Costco vende gasolina entre 10 y 30 centavos más barata que el promedio local, un ahorro que puede traducirse en cientos de dólares al año para quienes conducen con frecuencia. Sin embargo, acceder a esos precios requiere una membresía anual de entre $65 y $130, por lo que la pregunta que persiste es: ¿realmente vale la pena pagar para ahorrar gasolina?

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Los precios se dispararon desde finales de febrero, alcanzando un pico nacional de hasta $4.56 por galón a nivel nacional. Por lo que los precios que ofrece Costco equivalen a una diferencia que puede superar los $300 en ahorro anual.

Récords consecutivos: así fue la avalancha en los surtidores

El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, destacó este miércoles 28 de mayo que “los resultados fueron récords de volumen” y que los tres períodos del trimestre establecieron marcas históricas consecutivas.

“Las últimas cinco semanas del trimestre se convirtieron en nuestras cinco semanas de mayor volumen en toda la historia de la compañía”, sostuvo.

Por su parte, Gary Millerchip, vicepresidente ejecutivo y CFO de Costco Wholesale, explicó el comportamiento detrás de los números: los socios no solo iban más seguido, sino que llenaban el tanque antes de que estuviera vacío “por la preocupación de qué podría costar la gasolina mañana“.

¿Cuánto puedes ahorrar realmente en Costco?

La ventaja en el surtidor es constante y verificable:

Ahorro promedio: entre 10 y 30 centavos por galón respecto a estaciones locales

entre respecto a estaciones locales Por tanque lleno (14 galones): hasta $5.60 de ahorro por visita

(14 galones): hasta Al año , con llenado semanal: $300 o más en ahorro total

, con llenado semanal: Con la tarjeta Costco Anywhere Visa (Citi): 5% de devolución en gasolina comprada en Costco

Para una familia con dos autos que llena el tanque cada semana, el ahorro puede cubrir la membresía completa en pocos meses.

Membresía de Costco: cuánto cuesta y cuál conviene

Costco opera como club cerrado. No se puede cargar gasolina sin ser miembro. Las opciones vigentes para aprovechar sus precios en 2026 son:

Gold Star: $65 al año — acceso a tiendas y gasolineras, incluye tarjeta para un familiar del mismo domicilio

$65 al año — acceso a tiendas y gasolineras, incluye tarjeta para un familiar del mismo domicilio Ejecutiva: $130 al año —incluye 2% de devolución sobre todas las compras en Costco (hasta $1,250 anuales), además de $10 mensuales en crédito Instacart, pero requiere una compra mínima de $150 para activarse.

Para quien solo busca gasolina más barata, la Gold Star a $65 suele ser suficiente: si ahorras 20 centavos por galón en un tanque de 14 galones cada semana, recuperas la membresía en menos de seis meses.

La señal de alerta que nadie quiere ver

Mientras Costco celebra récords de ventas, Walmart reveló que, por primera vez desde 2022, sus clientes llenan el tanque con menos de 10 galones por visita en promedio.

Es el mismo miedo, pero en dirección opuesta. Unos van a Costco a llenar antes de que suba el precio; otros recortan porque no les alcanza para el tanque completo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el precio de la gasolina en Costco

¿Cuánto más barata es la gasolina en Costco que en una estación regular?

Entre 10 y 30 centavos menos por galón en promedio. En algunos mercados la diferencia supera los 40 centavos, lo que equivale a hasta $5.60 de ahorro por visita con un tanque de 14 galones.

¿Necesito membresía para cargar gasolina en Costco?

Sí, es obligatorio. Sin tarjeta activa de socio no se puede acceder al surtidor. La membresía básica Gold Star cuesta $65 al año.

¿Vale la pena la membresía solo por la gasolina?

Si llenas una vez por semana y ahorras 20 centavos por galón, acumulas unos $145 al año, más del doble del costo de la membresía básica.

¿Qué récords exactamente estableció Costco este trimestre?

Las cinco últimas semanas del tercer trimestre fiscal (que cerró el 10 de mayo de 2026) fueron las de mayor volumen de gasolina en la historia de la empresa, según el CEO Ron Vachris.

¿Hay otras opciones similares a Costco para ahorrar en gasolina?

Sí. Sam’s Club (de Walmart) y BJ’s Wholesale Club operan modelos similares de club cerrado con precios de combustible por debajo del promedio nacional.

Conclusión

Que Costco establezca récords de venta de gasolina no es solo una buena noticia para sus accionistas. Es un termómetro del nivel de presión económica que sienten los conductores. Cuando millones de personas pagan una membresía anual y conducen kilómetros extra para ahorrar 25 centavos por galón, el precio en el surtidor dejó de ser un dato de fondo.

Si el acuerdo entre EE.UU. e Irán avanza y el Estrecho de Ormuz regresa a operar con normalidad, los precios podrían ceder antes del verano. Pero el regreso a los $3 por galón no está en los pronósticos y la ventaja de Costco frente a las gasolineras regulares seguirá siendo relevante independientemente de lo que pase en Teherán.

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