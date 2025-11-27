Gilberto Mora hace historia en goleada de Xolos de Tijuana a Tigres de la UANL y desata ola de memes

Xolos de Tijuana goleó 3-0 a Tigres de la UANL en los cuartos de final de la liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con apenas 17 años y 44 días, Gilberto Mora escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol mexicano y desató una ola de memes en redes sociales.

Mora se convirtió la noche del pasado miércoles en el jugador más joven en anotar en una fase final de la Liga MX. La perla de Tijuana rompió un récord que había permanecido intacto por 29 años, superando la marca que Rafael Márquez había impuesto en 1996, cuando anotó con 17 años y 287 días.

Los tres goles de Xolos fueron obra de Kevin Castañeda, Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora. El primer tanto llegó en la primera mitad, al minuto 26. Kevin Castañeda aprovechó un espacio en la frontal del área y con un disparo potente y colocado abrió el marcador.

Ya en el segundo tiempo, al 53’, Mourad El Ghezouani amplió la ventaja. El delantero marroquí se elevó en el área y conectó un cabezazo certero tras un centro preciso en un córner.

Al 70’ Mora hizo levantar al Estadio Caliente. La joya definió con gran calidad para sellar el 3-0 y hacer historia como el jugador más joven en marcar en una fase final de la Liga MX.

Su tanto no solo selló una goleada que deja encaminada la eliminatoria para Xolos de cara a la vuelta, sino que desató una ola de memes en redes sociales a la que se subió la cuenta oficial del equipo tijuanense.

En México, los menores de 16 años no pueden trabajar después de las 10 de la noche, según la Ley Federal del Trabajo. Esto fue usado en redes sociales para enaltecer a Mora y burlarse del conjunto regiomontano.

A pesar de que Mora tiene 17 años, la retórica usada en los memes y burlas fue la de un niño humillando a adultos en horario supervisado.

Memes

Como querían que estuviera Gil esta noche | Como en realidad estuvo: pic.twitter.com/dVzSJHtCV4 — Xolos (@Xolos) November 27, 2025

Gilberto Mora en 7 horas en clase de Ciencias Naturales pic.twitter.com/PpIMSpbrV9 — BIYIK (@BIYIK__) November 27, 2025

“Por ley en México un menor de edad no puede trabajar después de las 10 pm”



Gilberto Mora al medio tiempo vs Tigres: pic.twitter.com/DelSR4Sfux — Analistas (@SomosAnalistas_) November 25, 2025

Me gusto mucho este partido, todos se partieron la madre y se notó que todos jugaron con huevos… lo único que les pido es que no la caguen en el volcan, ya saben que el 3-0 es el marcador más engañoso para xolos… 😔



Venga perros a matar o morir el sabado 🐕❤️🖤 pic.twitter.com/8OzBa88UfP — ❝ David_X’O Starboy❞ 🐕❤️🖤 (@_David_RBLX) November 27, 2025

SE VIENE LA SEGUNDA PERROS 😩 pic.twitter.com/hc9rvic99G — Samuel Sánchez (@FntsSamuel) November 27, 2025

