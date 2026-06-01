Hispano detenido por ICE en Texas pide que lo deporten y denuncia malos tratos: “No soy un delincuente”

El venezolano Roibert Rodríguez, recluido en el centro de detención Prairieland, en Texas, aseguró que enfrenta problemas de salud sin haber recibido la atención médica que considera necesaria.

En un reportaje publicado por Noticias Telemundo, el migrante comentó que presenta sangrados nasales frecuentes y otros padecimientos mientras permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Estoy muy enfermo aquí y no me han atendido”, afirmó.

También aseguró que ha sufrido episodios de sangrado que, según él, no han sido atendidos adecuadamente por las autoridades del centro.

Rodríguez relató a la cadena de noticias que ingresó legalmente a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One. Explicó que contaba con un permiso de trabajo y se dedicaba al cuidado de caballos mientras esperaba la asignación de su número de Seguro Social.

Según su versión, lo arrestaron el pasado 14 de enero cuando se dirigía a su lugar de empleo.

“No soy ningún delincuente de este país, no tengo ningún delito”, sostuvo.

Las denuncias del venezolano surgen en medio de reportes sobre una presunta huelga de hambre protagonizada por varios detenidos en Prairieland. Según Reuters, la protesta estaría relacionada con quejas sobre la calidad de los alimentos suministrados en el centro.

Rodríguez afirmó que los internos reclaman mejores condiciones alimentarias. “Queremos comida que podamos comer”, expresó.

Además de los señalamientos sobre la alimentación y la atención médica, el migrante denunció supuestos malos tratos por parte de algunos custodios. Afirmó que los detenidos son esposados y sometidos a medidas coercitivas que incluyen el uso de gas pimienta.

Sin embargo, ICE rechazó las acusaciones. La agencia aseguró a Noticias Telemundo que no existe actualmente una huelga de hambre en el centro de detención Prairieland y negó cualquier tipo de represalia contra personas bajo custodia que participen en este tipo de protestas.

Asimismo, indicó que el uso de gas pimienta no está autorizado en situaciones relacionadas con huelgas de hambre.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que es falsa cualquier versión que sostenga que Roibert Rodríguez no está recibiendo alimentación.

Mientras tanto, en Venezuela, la madre del detenido manifestó su preocupación por el estado de salud de su hijo. Luz María Rodríguez declaró a Noticias Telemundo que se siente desesperada ante la situación y que espera que las autoridades atiendan sus reclamos.

“Ya solo les pido que me ayuden y me saquen”, expresó Rodríguez desde el centro de detención.

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