Padres divorciados hacen divertida entrada a la boda de su hija con canción de Taylor Swift

En una boda celebrada en Freedom Farms, Valencia, Pensilvania, los padres de la novia hicieron una entrada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Stacy Jump, de 55 años, y Randall Hazer, de 57, quienes están divorciados, caminaron juntos al inicio de la recepción al ritmo de la canción “We Are Never Ever Getting Back Together” de Taylor Swift, provocando risas entre los 100 invitados presentes.

Los novios, Tanner Eberle, de 26 años, y Sydney Eberle, de 27, aprobaron la elección musical. Según Sydney, la mayoría de los asistentes ya conocía la separación de sus padres, pero incluso quienes no lo sabían captaron la broma apenas comenzó la canción.

“Sin duda, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche”, aseguró la novia a People.

A pesar de su divorcio, Stacy Jump y Randall Hazer mantienen una relación cordial.

“Estoy muy agradecida de que todos podamos reunirnos, reír y celebrar momentos como este en familia”, comentó Sydney.

Aplauden entrada de padres divorciados con canción de Taylor Swift

Por su parte, Jump señaló que la entrada fue divertida y reflexionó sobre la importancia de mantener buenas relaciones familiares tras una separación

“Es triste que haya tantas parejas divorciadas que no se lleven bien por el bien de sus hijos, incluso en momentos como una boda”, dijo.

El evento fue capturado por la fotógrafa de bodas Michaela Ingmire, quien publicó el video en Instagram el pasado 24 de mayo.

El video ha alcanzado cerca de 6 millones de reproducciones y 140 mil “me gusta”, generando comentarios que celebran la relación sana entre los padres.

“Les garantizo que hay una relación de crianza compartida muy sana que llevó a la elección de esta canción”, señaló un usuario con más de 25, 000 “me gusta”.

La familia confesó estar sorprendida por la viralización del video.

“No teníamos ni idea de que alguien estuviera grabando nuestra entrada, y mucho menos publicándola en internet. Fue toda una sorpresa ver vídeos de nuestra boda en redes de la noche a la mañana”, dijo Sydney. Añadió que la gente conectó con el hecho de que, a pesar del divorcio, todos los implicados pudieron reunirse y celebrar con amor y humor.

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