“1989” de Taylor Swift ya forma parte del patrimonio sonoro de EE.UU.

Taylor Swift es un nombre que tiene el respeto y la admiración de todos en el mundo de la música. A su vez, sus discos han dejado huella, algo que además acaba de quedar en la historia con “1989”, el trabajo que la consolidó como una figura capaz de trascender su identidad artística sin perder conexión con su audiencia.

Ahora el capítulo de esa producción alcanza una nueva dimensión gracias a la decisión de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que anunció la incorporación del álbum al Registro Nacional de Grabaciones, uno de los archivos culturales más estrictos y prestigiosos del país.

La institución selecciona cada año 25 obras que hayan demostrado una relevancia excepcional en la historia del país. El criterio se apoya, como explica la propia Biblioteca, en su “importancia cultural, histórica o estética dentro del patrimonio de la nación”. Con este reconocimiento, “1989” se convierte en la grabación más reciente del grupo elegido este año, una rareza que subraya la magnitud de su impacto.

Una celebración para el pop del siglo XXI

El álbum publicado en 2014 ya había demostrado su poder desde el primer día, cuando obtuvo el Grammy a “Álbum del año” y presentó temas que se volvieron parte de la banda sonora colectiva, entre ellos “Shake it off”, “Blank space” o “Style”.

El anuncio también vino acompañado de otra figura esencial dentro de la música contemporánea. Beyoncé ingresó por primera vez al archivo gracias a “Single ladies (put a ring on it)”, el éxito de 2008 que se convirtió en un fenómeno global. Ambas artistas comparten así un espacio dedicado a obras que han superado su condición de éxito comercial para convertirse en referencias artísticas.

La diversidad sonora, muy presente

Entre los trabajos admitidos destaca el debut homónimo de Weezer, conocido como “The blue album”, así como “Modern sounds in country and western music” de Ray Charles y el energético “I feel for you” de Chaka Khan. La mezcla tuvo la intención del registro conservando piezas que han renovado maneras de escuchar, producir o entender la música.

La Biblioteca del Congreso también amplía su mirada más allá del sonido estrictamente musical. Este año resguardó la banda sonora original del videojuego “Doom”, compuesta por Bobby Prince, y la transmisión del célebre combate entre Muhammad Ali y Joe Frazier de 1971, conocido como “El combate del siglo”. Ambos documentos muestran la amplitud de un archivo que busca capturar cómo se ha construido la memoria cultural en distintos formatos.

Esa misma línea de protección se replica en otras áreas. Hace apenas unos meses, el Registro Nacional de Cine incorporó películas como “Frida”, protagonizada y producida por Salma Hayek. Allí también descansan cintas tan disímiles como “El Padrino”, “Casablanca”, “Star Wars” o “Shrek”, todas preservadas por su capacidad de permanecer vivas en la cultura.

La entrada de “1989” a este registro coloca definitivamente a Taylor Swift dentro de un espacio reservado para obras que trascienden modas, y también el tiempo.

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