Dollar Tree coloca dulces en vitrinas cerradas para frenar robos

Una nueva medida en tiendas Dollar Tree ha sorprendido a clientes en Estados Unidos: los dulces, que antes estaban al alcance de todos en estantes abiertos, ahora comienzan a aparecer detrás de vitrinas cerradas como parte de un intento por reducir robos.

El cambio fue dado a conocer por la influencer Kim Rizzo, conocida en redes como Dollar Tree Dollie, quien mostró en un video cómo la sección completa de dulces en una sucursal fue reorganizada y protegida con una barrera de plástico o vidrio.

A diferencia del formato tradicional, ahora los productos no pueden tomarse libremente.

“¿Dulces bajo llave? Ok, ¡esto realmente me tomó por sorpresa! Siguiendo el mismo camino que el maquillaje, ¡los dulces ahora están ‘bajo llave’ en Dollar Tree! ¿Qué opinan de esto? Sé que es para prevenir robos, ¡pero es impactante verlo!”, escribió en su publicación.

En el video, Rizzo no ocultó su reacción: “Dollar Tree oficialmente ha llegado a un nuevo nivel bajo. Esto es una locura”.

Mientras recorre el pasillo, muestra cómo los dulces están resguardados y agrega: “¿Por qué entré al pasillo de dulces y ahora todo está bajo llave? Esto es absolutamente una locura”.

El nuevo sistema incluye pequeñas aberturas que permiten introducir la mano para tomar solo una caja a la vez, lo que dificulta que alguien pueda llevarse varios productos rápidamente.

“Si quieres dulces, tienes que meter la mano en esto”, explica, comparándolo con medidas similares aplicadas anteriormente en el área de cosméticos.

Aunque la empresa no ha emitido una declaración oficial, muchos usuarios coinciden en que la medida responde al aumento de robos.

“Creo que la gente metía todo en una canasta o mochila de una sola vez, y esto es para evitarlo”, respondió Rizzo a un seguidor.

Otros clientes también reaccionaron con sorpresa.

“El mundo se está acabando cuando Dollar Tree empieza a cerrar con llave los dulces”, comentó uno, mientras que otro añadió: “Es un mundo triste. La gente roba demasiado. No los culpo”.

Sin embargo, no todos ven la medida únicamente como una respuesta al robo. Algunos usuarios señalaron que también podría ayudar a mantener el orden en las tiendas.

“Creo que es más para mantener todo limpio. La gente desordena los pasillos muy rápido y toma mucho tiempo acomodarlos otra vez”, escribió un ex empleado.

Otro cliente coincidió: “Se ve raro, pero también más organizado que antes”.

Este cambio refleja cómo incluso productos de bajo costo, como los dulces, están siendo protegidos en tiendas minoristas ante el incremento de pérdidas por robos, lo que podría anticipar nuevas medidas similares en otros productos o cadenas.

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