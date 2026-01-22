Dollar Tree ofrece productos a solo 1 centavo

Una actualización interna en Dollar Tree está dando de qué hablar entre los cazadores de ofertas: algunos productos pueden comprarse por apenas $0.01, una posibilidad que antes no existía y que ahora depende de saber dónde y cómo buscar.

La revelación la hizo The Krazy Coupon Lady, una popular plataforma de ahorro en Estados Unidos, a través de un video publicado en Instagram en enero.

En el portal se explica que, a partir de este mes, Dollar Tree comenzó a permitir la venta de artículos marcados internamente como ‘penny items’, es decir, productos cuyo precio final en caja es de $0.01.

“A partir de este mes, Dollar Tree finalmente está vendiendo artículos de un centavo a los clientes”, señala The Krazy Coupon Lady. “Durante AÑOS se negaron, pero gracias a un cambio de política, ahora son tuyos por $0.01 si logras encontrarlos”.

Cómo encontrar los artículos de $0.01

De acuerdo con The Krazy Coupon Lady, la búsqueda debe comenzar en los contenedores de liquidación dentro de las tiendas.

Si ahí no hay resultados, también conviene revisar los pasillos regulares, ya que algunos productos con descuento extremo permanecen en los estantes, especialmente al fondo.

La clave está en escanearlos antes de pagar. Para confirmar el precio, los compradores deben usar la aplicación móvil de Dollar Tree y escanear el código de barras.

Si la app muestra el mensaje “producto no encontrado”, es una buena señal: al llegar a la caja, ese artículo podría marcarse en $0.01.

La recomendación es clara: si aparece ese aviso, tomar los artículos disponibles y pagar de inmediato, ya que después del cobro los empleados suelen retirar el resto del inventario del piso de ventas.

Experiencias mixtas entre clientes

Algunos compradores ya han aprovechado esta práctica. “Acabo de comprar 67 diademas por $1, es real; ayuda mucho ser amable con los empleados”, comentó un usuario en redes.

Otro añadió que “salí ganando como bandido” con varios artículos.

Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte. Otros clientes aseguran que el personal retira los productos antes de que lleguen a caja. “Fui a mi Dollar Tree local y la cajera no me dejó comprar el artículo de $0.01; dijo que no pueden vender artículos que marcan un centavo”, escribió otra persona.

¿Es una regla fija o una oportunidad ocasional?

Con base en los testimonios y la información difundida por The Krazy Coupon Lady, la política del centavo no parece ser una regla garantizada en todas las tiendas.

Más bien, funciona como una oportunidad para quienes detectan artículos que debieron retirarse días antes o para clientes atentos que escanean productos antes de pagar.

Hasta ahora, Dollar Tree no ha emitido una postura oficial detallando el alcance exacto de esta práctica.

Cómo han cambiado los precios en Dollar Tree

-2021: el precio base sube de $1 a $1.25

-2023: se incorporan artículos de $5

-2024: se amplía el surtido con productos de $7

-2025: algunos artículos suben de $1.25 a $1.50 o más

En ese contexto de ajustes al alza, los artículos de $0.01 destacan como una excepción que premia la atención y la rapidez del comprador.

Sigue leyendo:

– Dollar Tree: cambios de precios que tendrá la cadena en 2026

– La razón por la que las bebidas junto a la caja cuestan más

– Dollar Tree vs. Family Dollar: quién vende víveres más baratos