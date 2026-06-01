Trabajadores de hoteles de Nueva York celebran el mejor paquete laboral de esta industria en todo el país

En Nueva York los trabajadores del sector hotelero acordaron un contrato de ocho años que consolida salarios líderes en esta industria, beneficios ampliados y frena una posible huelga en plena antesala de la Copa Mundial de la FIFA.

El acuerdo entre la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York (HANYC) y el Consejo de Oficios Hoteleros y de Juegos de Azar (AFL-CIO) deja como resultado tangible un paquete de mejoras laborales que refuerza la estabilidad económica de cerca de 400,000 trabajadores del turismo y la hospitalidad en la Gran Manzana.

El nuevo convenio colectivo, ratificado este lunes, garantiza incrementos salariales significativos para los trabajadores sin propinas, con aumentos acumulados de 21,20 dólares durante la vigencia del contrato y ajustes anuales superiores al 5%.

Además, mantiene uno de los beneficios de salud más robustos del país, con cobertura médica prácticamente gratuita para empleados y sus familias, e introduce nuevas medidas para contener el crecimiento de los costos de atención médica.

Otro de los puntos clave es el aumento de las contribuciones patronales a los fondos de pensiones, que crecerán en 0,5%, equivalente a casi 11 millones de dólares anuales adicionales.

El acuerdo también crea nuevos fondos destinados a vivienda y cuidado infantil, además de ampliar derechos laborales como la licencia familiar totalmente paga para nuevos padres y tiempo remunerado para votar en elecciones locales, estatales y federales.

Este avance tiene una gran significación para miles de familias latinas, pues esta comunidad representa cerca de un tercio de la fuerza laboral de hospitalidad en NYC. Datos recientes del sector indican que aproximadamente 32% de los trabajadores de hospitalidad en Nueva York se identifican como hispanos.

Se evitó una huelga

El acuerdo llega en un momento estratégico: semanas antes de la llegada masiva de visitantes a Nueva York por la Copa Mundial de la FIFA. La posibilidad de una huelga en el sector hotelero habría tenido un impacto directo sobre la economía de la ciudad, el turismo y los pequeños negocios dependientes del flujo de visitantes.

De acuerdo con datos del sector, las reservas hoteleras para el período del torneo se encuentran en 18%, por debajo del 26% registrado el año anterior, lo que hacía aún más sensible cualquier conflicto laboral que pudiera desalentar la demanda.

Respaldo institucional

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó que el acuerdo representa “una victoria para la industria de la hospitalidad y para una ciudad que funciona mejor cuando quienes la sostienen pueden vivir dignamente en ella”.

En la misma línea, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, subrayó el papel del sector hotelero en la vitalidad económica de la ciudad y celebró el consenso alcanzado.

Desde la industria, el presidente y CEO de HANYC, Vijay Dandapani, resaltó que el acuerdo mantiene a Nueva York como referente nacional en salarios y beneficios, incluso en medio de desafíos como los altos impuestos, la pérdida de habitaciones hoteleras tras la pandemia y una demanda aún por debajo de niveles prepandemia.

Por su parte, el presidente del sindicato HTC, Rich Maroko, afirmó que el convenio establece “protecciones laborales modelo para el país” y consolida condiciones que permiten a los trabajadores y a la economía turística prosperar en conjunto”.

Impacto en comunidades inmigrantes

El acuerdo también ha recibido apoyo de organizaciones comunitarias y empresariales que representan a sectores clave de la economía local.

Voces de la Cámara de Comercio Caribeño-Americana, la Yemeni American Merchant Association (YAMA), la Garifuna Coalition USA y la Cámara Hispana de Comercio de Queens coincidieron en que la estabilidad laboral del sector hotelero tiene un efecto directo en trabajadores inmigrantes y en miles de pequeños negocios, desde bodegas hasta restaurantes y comercios de barrio.

En conjunto, el nuevo contrato no solo refuerza los estándares laborales del sector hotelero de Nueva York, sino que también actúa como un factor de estabilidad económica en un momento decisivo para la ciudad, consolidando un modelo de negociación que sindicatos e industria presentan como referencia nacional.