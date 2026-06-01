Zelenski acusa a Rusia de entrenar a niños ucranianos secuestrados para combatir contra su propio país

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que su gobierno dispone de pruebas de que Rusia no solo ha trasladado por la fuerza a menores ucranianos, sino que además los estaría entrenando para que en el futuro luchen contra su propio país, una acusación que podría agravar las denuncias internacionales sobre presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.

En una entrevista exclusiva con CBS News, Zelenski afirmó que las autoridades ucranianas han recopilado evidencia de estas prácticas, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de las pruebas.

“Sí, tenemos pruebas de ello”, declaró el mandatario.

Explicó que los menores trasladados a territorio ruso estarían siendo adoctrinados para rechazar a Ucrania y a su población. “Les enseñaron a esos niños a odiar su país, a odiar a su gente”, afirmó.

Zelenski sostuvo que el objetivo sería convertir a estos jóvenes en futuros combatientes. “Cuando estos niños crezcan, empujarán a estos muchachos al campo de batalla”, señaló. “Jóvenes ucranianos irán al campo de batalla y matarán a ucranianos”.

La denuncia representa una escalada respecto a acusaciones previas documentadas por organismos internacionales sobre programas de reeducación o “rusificación” de menores ucranianos trasladados desde territorios ocupados por Rusia.

En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por lo que calificó como la “deportación ilegal” de niños ucranianos. Moscú ha rechazado esas acusaciones y sostiene que el traslado de menores responde a motivos humanitarios para proteger a huérfanos y niños afectados por la guerra.

Durante la entrevista, emitida en el programa Face the Nation, Zelenski también denunció que Rusia ha intentado tratar a estos menores como parte de negociaciones vinculadas al conflicto.

“Es importante recuperar a nuestros guerreros y a los prisioneros de guerra, pero no podemos intercambiarlos por niños”, afirmó. “No podemos intercambiar civiles. Es ilegal”, añadió.

El mandatario indicó que Ucrania ha identificado al menos a 20,000 menores presuntamente secuestrados por Rusia, aunque sospecha que la cifra real podría ser considerablemente mayor. Por ello, pidió apoyo internacional para localizarlos y facilitar su retorno.

Las declaraciones coinciden con la publicación de un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, citado por CBS News, que concluyó con un alto grado de certeza que las empresas estatales rusas Gazprom y Rosneft contribuyeron a financiar programas de reeducación para más de 2,000 niños ucranianos.

El informe también vinculó esas actividades con ingresos obtenidos por ambas compañías tras la flexibilización temporal de ciertas sanciones estadounidenses sobre operaciones petroleras rusas. Según los investigadores, las empresas relacionadas con la deportación de menores continúan beneficiándose de transacciones energéticas internacionales.

Consultado sobre si la suspensión temporal de algunas sanciones estadounidenses podría estar favoreciendo indirectamente estos programas, Zelenski respondió que cualquier alivio económico para Moscú fortalece su capacidad para sostener la guerra.

“El levantamiento de las sanciones es una ayuda para los soldados de Rusia”, afirmó.

Asimismo, indicó que su gobierno ha mantenido conversaciones con legisladores estadounidenses para impulsar nuevas medidas de presión contra Moscú y sanciones más severas.

“Espero que el Congreso encuentre la manera de volver a imponer sanciones a los rusos por el bien de los niños”, declaró el presidente ucraniano. “Hemos hablado muchas veces sobre esto y espero que den ese paso”.

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